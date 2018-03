Stiri pe aceeasi tema

- ​Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- In perioada ianuarie-februarie 2017, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, au fost, in primele doua luni din 2018 de 42,3 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, fiind cu 21,3% mai…

- Anul 2018 a demarat cu o puternica anomalie: deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde de lei, in ianuarie si februarie, respectiv 0,59% din PIB, in contextul in care cheltuielile bugetare s-au majorat cu aproape 40%.

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Cheltuielile salariale ale statului roman cu angajatii din administratie, sanatate, aparare, educatie si servicii sociale au crescut cu peste 30%, dublu fata de cresterea salariilor la nivelul intregii economii romanesti, in doar un an, si asta fara a lua in calcul cresterile salariale de la sfarsitul…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea din…

- Ce folos sa cresti cu 7%? Dai astazi pe salariile bugetarilor banii care ar fi trebuit sa mearga in sosele, scoli, spitale Statistica a anuntat ieri o crestere a produsului intern brut de 7% in 2017, cel mai bun ritm din 2008 incoace. Economiei i-au trebuit 10 ani sa revina la un ritm de crestere care…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, imbracaminte si accesorii in valoare de 2,264 miliarde de euro, o suma cu 6,1% mai mica fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de imbracaminte si accesorii…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, joi, 1 februarie, printr o emisiune de euro obligatiuni, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani. Dupa cum recunoaste chiar ministrul Finantelor, banii sunt…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Misa, scos de la Finante: 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 mld. lei Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul…

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- In primele 10 luni ale anului care a trecut, Romania a cumparat din comertul intracomunitar mancare in valoare de 5 miliarde de euro, din care 1,3 miliarde de euro produse animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, dar si bauturi si tutun in valoare de 2 miliarde…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Criza politica destabilizeaza economie. Mesajul oamenilor de afaceri pentru PSD Cursul leu-euro a resimtit puternic ieri schimbarea intempestiva a Guvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Mesajul mediului de business catre PSD: „Puteti sa va schimbati intre voi, dar nu schimbati nimic in economie!“ Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o crestere de 0,74%, iar bursa a scazut cu 0,3%. Oamenii de afaceri sunt ingrijorati…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,37 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro in perioada similara din 2016 (+19,8%), se arata intr-un comunicat transmis luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Romania a exportat, in primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 2,5%, pana la 1,421 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților și președinte al Comisiei de Aparare a PNL spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult suma de 10 miliarde de euro, in urmatorii 10 ani și considera…

- Dupa primele zece luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,6 miliarde lei, reprezentand 0,79% din PIB, in crestere cu 408% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce indica un deficit de circa 3,6 miliarde lei in luna noiembrie. In primele 11 luni ale anului trecut, bugetul general…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de…