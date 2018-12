Stiri pe aceeasi tema

- INSULA IUBIRII 2018. "Mi-am dat seama cat de mult de iubesc! Spun asta in fata unei tari intregi!", este declarația care schimba tot, scrie a1.ro. Citeste si CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018: Momente incendiare inainte de anuntul final Mirela și Ionuț au decis sa se impace și sa ramana…

- Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan au petrecut ore in șir in fața focului, seara trecuta, inainte de a parasi ”Insula Iubirii”. In timp ce Mirela a plecat acasa singura, dupa ce partenerul sau a decis sa ramana pe ”Insula Iubirii” in calitate de ispita, Bogdan și Hannelore au plecat impreuna, cu…

- Ionut Gojman de la "Insula Iubirii" a fost criticat de fanii emisiunii in ultima perioada, dar el nu se lasa. Daca altul in locul lui ar fi incercat sa corecteze lucrurile care nu sunt tocmai bune, asa cum l-au sfatuit internautii, ei bine, Ionut Gojman nu face decat sa-i ironizeze la randul sau.

- Kanye West face ce face și ajunge tot in centrul atenției. Dupa ce a fost constant o ținta a opiniei publice din cauza orientarii sale politice și a faptului ca il susține necondiționat pe Donald Trump, controversatul rapper a ajuns de data aceasta “ținta” unui cunoscut lanț de fast-food.

- Iordanianul Thaer Bawab, atacantul de 33 de ani al Chiajnei, a vorbit despre Laurențiu Reghecampf. Bawab și Reghecampf au lucrat la FCSB și la Gloria Bistrița, dar atacantul nu s-a numarat printre preferații actualului tehnician de la Al Wahda. Bawab a povestit un episod recent cu Laurențiu Reghecampf.…

- In emisiunea „Insula Iubirii”, difuzata luni seara, la Antena 1, Bogdan a vazut imagini noi cu Hannelore și Andi. Comentariile celorlalți concurenții l-a facut sa-și iasa din minți. Dupa Bonfire-ul mult așteptat, Bogdan a fost luat la intrebari de Ionuț Gojman, caruia i se pare ca declarațiile lui…

- Insula Iubirii 2018. Ce ii cere Mirela ispitei Nicoleta. Mirela s-a aflat in aceasta seara fața in fața cu ispita Nicoleta, care a reușit sa il dezarmeze pe Ionuț Gojman, careia i-a facut o solicitare neobișmuita