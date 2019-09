Stiri pe aceeasi tema

- „Doamna Dancila este in poziție sa vorbeasca de performanța? Mai ales la nivel european, dupa modul catastrofal in care a condus Guvernul pana acum și dupa modul catastrofal in care PSD a guvernat? Prea puțin ma intereseaza parerea doamnei Dancila din acest punct de vedere", a declarat Dacian Cioloș,…

- Finlanda a preluat, luni, președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene de la Romania. Promovarea ”leadership-ului global in privinta actiunii climatice” al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Pentru urmatoarele șase luni, Finlanda iși propune…

- Din pacate, a devenit ceva obisnuit ca din cauza unor derbedei nationala Romaniei sa aiba de suferit, primind, periodic, suspendari ale terenului din partea FIFA si UEFA. Mai nou, nu sunt in siguranta nici prietenii si rudele jucatorilor!

- Victoria uimitoare a nationalei de tineret a Romaniei contra reprezentativei similare a Angliei a uimit intreaga lumea, iar jurnalistii din Europa nu mai contenesc cu laudele la adresa tricolorilor.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cel al Consiliului European, Donald Tusk, au salutat, la Bruxelles, la finalul summitului european de astazi, presedintia de succes a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cel al Comisiei…

- Petre Daea catre catre Jari Leppa: Este un moment extraordinar, de mare responsabilitate! Marți, 18 iunie 2019, la finalul Consiliului AgriFish de la Luxemburg, in prezența reprezentanților statelor membre și a Comisarului european pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, ministrul Petre…

- Romania U21 a debutat cu o victorie la Campionatul European, 4-1 impotriva reprezentativei similare a Croatiei. Prestatia tricolorilor mici a impresionat presa internationala, care e la picioarele lui Radu si compania.