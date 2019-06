Stiri pe aceeasi tema

- Seful PSD Iasi, Maricel Popa, a evitat ieri dialogul, insa, intr-un comunicat, l-a criticat pe primarul de la Schitu Duca (Mihai Mihalache), cel care i-a cerut demisia in mod public, intr-o conferinta tinuta la sediul partidului. „PSD Iasi a intrat in insolventa"; „Decontam intelegerile cu mafia imobiliara"…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou guvernarea PSD in timpul mitingului PNL de sambata de la Iasi, afirmand ca motivul pentru care nu exista autostrazi si spitale in Romania este ca social-democrstii guverneaza. Seful statului i-a indemnat apoi pe ieseni sa mearga la vot spunand ca „in Europa,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, o declarație in deschiderea Summitului PPE, care are loc inaintea summitului informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. „Vom discuta, astazi, in primul rand, despre ce inseamna Uniunea Europeana pentru fiecare dintre noi, despre valorile…

- Juncker a spus ca unele state se implica ''in anumite jocuri si incalcari ale regulilor'', adaugand ca pe termen lung nu vede amenintat statul de drept in tarile membre respective.Seful executivului comunitar a adaugat ca in special tarile din fostul bloc comunist vor avea nevoie de o anumita…

- "Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae Iorga spunea in 1937 ca "este mai mult decat o ilustra capitala a Moldovei'. Am avut discutii foarte interesante si aplicate cu reprezentantii mediului de afaceri local care mi-au impartasit atat ideile, parerile si solutiile pe care le au pentru…

- Președintele Klaus Iohannis isi lanseaza, miercuri, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", publicat de Curtea Veche Publishing. Potrivit Administratiei Prezidentiale, lansarea va avea loc la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, Sala Studio. Seful statului a prezentat, in urma…

- Gabriel Oprea a afirmat, joi seara, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca UNPR vrea sa se bata "onorabil" la alegerile europarlamentare, iar la alegerile locale si parlamentare de anul viitor partidul sa obtina cel putin 10 la suta din voturi. "O tinta pentru noi este sa luam cinci la suta…