Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan vine cu noua emisiune marca GSP LIVE in aceasta seara de la 19:30. FCSB o intalnește pe Mlada Boleslav dupa ce in tur cele doua au incheiat la egalitate, 0-0, iar U Craiova incearca sa faca minunea la Atena, unde trebuie sa inscrie de 3 ori pentru o calificare. Invitatul de azi este…

- Leo Grozavu (51 de ani) e invitatul lui Costin Ștucan in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, care incepe la 09:01. Tehnicianul care a fost la un pas sa ajunga la Dinamo in aceasta vara vorbește despre motivele care l-au impiedicat sa semneze cu roș-albii, dar și despre relația profesionala pe…

- Costin Ștucan ii are invitați maine dimineața, la GSP Live, de la ora 09:01, pe fostul fotbalist Laurențiu Lica și fostul antrenor al Concordiei Chiajna, Ionuț Chirila. Laurențiu Lica are o poveste de viața impresionanta. La doar 20 de ani, pe vremea cand acesta juca la echipa austriaca DSV Leoben,…

- Astazi, de la ora 09:01, Costin Ștucan il are invitat pe Ovidiu Stinga (46 de ani). Fostul atacant a jucat in 146 de meciuri in Liga 1, marcand 34 de goluri și caștigand 2 titluri de campion, cu Universitatea Craiova (1990/1991), și Dinamo București (2001/2002) Ovidiu Stinga a jucat timp de 5 ani la…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, marți, de la ora 09:01. Invitatul lui Costin Ștucan este jurnalistul GSP Sergiu Alexandru, alaturi de care va analiza sfarșitul primei etape din noul sezon de Liga 1, incidentele de la Viitorul - Dinamo, dar și cele mai fierbinți știri din sportul…

- Luni, de la 09:01, Costin Ștucan il va avea invitat pe Claudiu Vaișcovici la GSP LIVE. Claudiu Vaișcovici are 125 de meciuri in Liga 1, timp in care a reușit sa marcheze de 68 de ori. Inregistreaza 18 meciuri și 5 goluri in cupele europene pentru Dinamo, formație cu care a cucerit eventul in sezonul…

- Bogdan Gavrila vine la GSP LIVE in aceasta dimineața, de la 09:01. In prezent, Bogdan Gavrila evolueaza in Malta, pentru FC Valletta. Fostul fotbalist din Liga 1 a evoluat pentru formații precum Chindia Targoviște, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești și Poli Iași. In sezonul 2016-2017, Gavrila a bifat…

- Costin Ștucan il are invitat in aceasta dimineața pe Razvan Luțac, prin Skype, din cantonamentul reprezentativei U21. Reporterul GSP e in Italia de pe 7 iunie și ne ofera utlimele detalii din jurul selecționatei antrenate de Mirel Radoi. Urmarește emisiunea de la 09:01 pe site și pe pagina de Facebook…