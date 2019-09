Stiri pe aceeasi tema

- ■ doua gasti s-au incaierat si s-au taiat cu cutitele in sala de asteptare a CPU Roman ■ conducerea unitatii sanitare a anuntat Politia prin 112 ■ In dimineata zilei de 4 septembrie, in sala de asteptare a Centrului de Primiri Urgente Roman a vut loc o incaierare intre mai multi barbati, care s-au agresat…

- O asistenta de 45 de ani a Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi a murit dupa ce a iesit din schimbul trei, in drum spre casa. Femeii i s-a facut rau in autobuz. Colegul care era cu ea a cerut ajutor prin 112, insa medicul sosit la interventie a declarat decesul dupa minute in sir de resuscitare. Femeia…

- Polițiștii de la arme il cerceteaza penal pe un cetațean roman, cu rezidența in Spania, care adus in Romania o arma de vanatoare fara a respecta legislația in domeniu. Este cercetat pentru contrabanda și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Poliția precizeaza ca pentru a introduce pe teritoriul…

- Acțiune pe linie economica Polițiștii de investigare a criminalitații economice au desfașurat la data de 25 august a.c. o acțiune pe raza județului Satu Mare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat și desfașurat la data de 25 august a.c., o acțiune,…

- Un tanar din cartierul bistrițean Viișoara a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, din cauza ca și-a agresat fosta iubita. Polițiștii au fost inștiințați despre ceea ce i s-a intamplat tinerei, de mama acesteia. Femeia le-a mai marturisit oamenilor legii ca fata a fost obligata sa urce in autoturismul…

- In data de 22 iulie a.c., politistii de investigatii criminale au fost sesizati de un barbat, de 59 de ani, despre faptul ca, in aceeasi zi, persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul, pe care il parcase pe strada Bicaz. In urma sesizarii, politistii au intocmit dosar penal pentru savarșirea…

- Doi copii au fost luați de la bunici fara acordul tatalui, in Dolj, iar Poliția a intocmit un dosar penal pentru lipsire de libertate. Barbatul din Dolj a mers acasa la bunici ca sa-și ia copiii, dar aceștia au refuzat. Atunci a chemat Poliția. Un barbat a reclamat vineri la Politie faptul ca doi dintre…