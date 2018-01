Stiri pe aceeasi tema

- Au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania, dar au ajuns sa fie internați in spital. E pațania a doi iranieni, care au fost puși la pamant de... ger! Norocul lor a fost ca au fost gasiți de polițiștii de frontiera, care au chemat imediat Salvarea.

- Pele, legenda fotbalului brazilian, este internat intr-un spital din tara sa dupa ce si-a pierdut cunostinta joi dimineata din cauza oboselii accentuate, a anuntat vineri Asociatia Ziaristilor de Fotbal...

- Surse judiciare au declarat, miercuri, ca incidentul a avut loc marti seara, iar politistul batut a fost internat în stare grava la spital si transferat la o unitate medicala din Cluj-Napoca. ”Parchetul de pe lânga Tribunalul Salaj a deschis un dosar penal pentru loviri si…

- Fostul deputat Chiril Lucinschi, invinuit in dosarul „BEM”, a fost internat la spital. Din acest motiv, ședința de judecata fixata pentru astazi, 17 ianuarie, la Judecatoria Chișinau (sediul Buiucani), a fost aminata, noteaza NOI.md. „A inceput sa se simta rau, ieri fiind supus unor investigații medicale,…

- EXALTON ROMANIA. Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la EXALTON ROMANIA. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. EXALTON ROMANIA. "Claudia se afla la spital, așa ca va trebui sa concurați…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Din primele informații, se pare ca Florin Iordache avut o criza de colecist și urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Deputatul PSD este cel care conduce comisia speciala de modificare a legilor justiției și codurilor penale. Vezicula biliara, cunoscuta ca fierea sau colecistul, este un…

- Nacho Novo a suferit un atac de cord, in timpul unui meci de fotbal. S-a intamplat la o partida a legendelor celor de la Glasgow Rangers, la Berlin. Spaniolul, care are doar 38 de ani, a suferit caderea in timpul jocului și a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat. Starea lui este…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Un tanar a ajuns internat in spital cu rani grave, dupa ce a fost izbit de o masina in timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc aseara, pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Arad, potrivit site-ului aradon.ro. In urma cercetarilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit ca soferul…

- Starea celor cinci persoane internate in spital, in urma accidentului produs ieri in Glodeni, s-a ameliorat. Se simte mai bine si pacienta de 20 de ani din sectia de Reanimare. Potrivit medicilor, in scurt timp, ea va fi transferata intr-un salon obisnuit.

- Actorul Dorel Vișan in varsta de 80 de ani, a ajuns de urgența la spital in dupa amiaza zilei de joi, 21 decembrie. El a stat aproximativ cinci ore pentru investigații și tratament, apoi a fost externat. Dorel Vișan ar fi ajuns speriat la camera de garda, unde a fost preluat de o echipa condusa de dr.…

- Vesti ingrijoratoare despre starea lui Ion Iliescu: a ajuns la spital! VEZI cum se simte fostul presedinte Se pare ca starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu nu este tocmai buna. Potrivit ultimelor informatii acesta a ajuns la spital din cauza unor probleme la picior care persista si care…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- Managerul Spitalului Universitar de Urgența București Adriana Nica a declarat luni intr-o conferința de presa ca actorului Alexandru Arșinel i-a fost implantat luni un stent, starea acestuia dupa intervenție fiind una favorabila.

- Oana Roman a pierdut, recent, ultima batalie in razboiul deschis unei societati comerciale care i-a patat grav imaginea, scrie spynews.ro. Considerandu-se jignita de reprezentantii SRL-ului respectiv, Oana Roman a deschis un proces si a pierdut la fond. Citeste si Oana Roman, sarbatori la…

- "Se intampla ce se intampla cu toti oamenii. Un mic accident si iata-ma in spital. Sper sa reusim cu cei care ne vegheaza si vreau sa multumesc celor care mi-au transmis mesaje. Afland ca plange viata isi urmeaza sensul si destinul si din cand in cand ne face sa ne aducem aminte ca datoram mult lui…

- Nia Payne, o tanara de 21 de ani, care a vrut sa vada eclipsa de soare de pe 21 august a ajuns la spital, cu leziuni severe, in urma unei greșeli foarte grave. Tanara a vrut sa vada eclipsa pe insula Staten Island din New York, cu ochiul liber timp de cateva secunde, apoi a imprumutat o pereche de ochelari…

- Jurnalistul Șerban Enache, care a lucrat la ziarul Bursa, a incetat din viața. Anunțul a fost facut chiar de colegii acestuia. Jurnalistul Șerban Enache a incetat din viața . Acesta fusese internat in spital din cauza problemelor de sanatate pe care le avea. Șerban Enache a lucrat la ziarul Bursa, iar…

- Parinții unui baiețel de trei luni, mort, sambata, la Spitalul De Pediatrie din Pitești, se pregatesc acum de inmormantare. Dincolo de durearea imensa, oamenii au și o alta apasare, aceea ca micuțul lor s-a stins cu zile. Mama ii acuza pe medici ca l-au lasat pe micuț sa moara. Roberto Cristian avea,…

- La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 17.14, politistii din Zlatna au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DN 74, pe raza comunei Ampoita, judetul Alba. Din primele cercetari efectuate de politistii deplasati la locul accidentului, a rezultat ca N.T.,…

- Oana Pellea a criticat dur publicul și organizatorii ultimului spectacolul in care Stela Popescu a evoluat. Fiica celebrului Amza Pellea le-a reproșat tuturor ca nu au chemat ambulanța dupa ce Stelei Popescu i s-a facut rau in timpul evenimentului, actrița avand nevoie de ajutor medical.Actrița…

- Sebi, un baiețel de 11 ani din Alba Iulia, care sufera de leucemie și a fost internat la un spital din Munchen, are nevoie de sprijinul nostru, material cat și moral, pentru a se putea insanatoși. Prieteni ai parinților au creat pagina de Facebook ”Alaturi de Sebi”, pe care sunt postate diverse picturi,…

- In fotografie, Cornel Palade are mai multe vanatai pe fata, scrie wowbiz.ro. Ada Palade, fiica actorului, a vorbit despre starea lui si sustine ca acesta e pe maini bune. Citeste si Cornel Palade, internat de urgenta la spital. Anuntul trist a fost facut chiar de fiica sa "Este totul…

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei, in virsta de 80 de ani și care a fost operat in urma cu 14 ani pentru un cancer la vezica. El a fost internat in spital din cauza unei infecții, a anunțat Palatul Regal, transmite Agentia afp.com. "Majestatea Sa regele a fost internat vineri la Spitalul regal din…

- Incredibil, dar adevarat! S-a intamplat intr-un restaurant din Campina, in Romania anului 2017. Cinci copii cu varste cuprinse intre 9 si 14 ani au fost luati, in noaptea de duminica spre luni, cu Salvarea, dintr-un restaurant dupa ce li s-a facut rau pentru ca au baut alcool. Minorii erau singuri și…

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei, în vârsta de 80 de ani si care a fost operat în urma cu 14 ani pentru un cancer la vezica, a fost internat în spital din cauza unei infectii, a anuntat duminica palatul regal, transmite AFP. „Majestatea Sa regele a fost…

- O familie din Noua Zeelanda a ajuns, in stare grava, la spital, dupa ce ar fi mancat carnea unui porc mistreț. Shibu Kochummen, soția sa Subi Babu și mama acestuia, Alekutty Daniel, au leșinat, dupa ce au consumat carnea animalului, au scris prietenii de familie pe Facebook, potrivit BBC News. Starea…

- Alexandru Arșinel a avut din nou probleme de sanatate. Marele actor a chemat de urgența salvarea acasa, ca urmare a unui puseu de tensiune, însa a refiuzat sa se interneze, deși medicii i-au recomandat acest lucru, anunța Libertatea.

- Anca Serea are o familie frumoasa si reuseste sa se imparta cu succes si intre familie si intre cariera, insa starea ei de sanatate este delicata. In urma cu putin timp, vedeta le-a dezvaluit prietenilor virtuali problemele de sanatate i-au dat batai de cap in ultima perioada, iar acum a primit verdictul…

- Andra a suferit un grav accident și, din pacate, artista iubita de milioane de romani a ajuns de urgența la spital. Andra e nevoita acum sa stea cu piciorul in ghips. Artista s-a urcat pe scena și a cantat pentru fanii ei, cu piciorul in ghips, acum cateva saptamani. In ciuda disconfortului,…

- Viorel Lis are, din nou, probleme grave de sanatate. Fostul primar al Capitalei a ajuns de urgența la spital in miezul nopții, simțindu-se foarte rau. Soția sa, Oana Lis , care la randul ei a trecut printr-o perioada dificila din punctul de vedere al sanatații, i-a fost alaturi in fiecare moment. In…

- Regele Mihai a fost diagnosticat, anul trecut, cu carcinom epidermoid metastazant si leucemie cronica. Recent, starea de sanatate a Majestatii Sale s-a agravat, barbatul a prezentat o slabire accentuata, motiv pentru care a fost internat la spital. A

- Fiul fostului judecator din targu Jiu, Catalin Maruța, a cazut pe scari cu fetița in brațe. Realizatorul TV a povestit cum s-a intamplat totul și de ce a ajuns la spital. Desi a cazut si s-a lovit puternic, el nu i-a dat drumul micutei Eva, care s-a ales doar cu o mica sperietura. „Tantalau……

- Imaginea cu femeia asta din sala de asteptare a unui spital a facut furori in mediul virtual. Poza a fost facuta in sala de asteptare a unui spital. Vizibil marcata de ce i se intamplase femeie statea pe scaun nemiscata in asteptarea unui cadru medical care sa o consulte.

- Simona Gherghe a suferit un accident, in timpul concediului ei de maternitate. Prezentatoarea TV a suferit o fractura la unul din degetele de la picioare, iar acum nu se mai poate deplasa decat cu ajutorul carjelor. Prezentatoarea TV nu s-a lasat descurajata si, cu zambetul pe buze, si-a salutat prietenii…

- O fetita in varsta de noua ani din localitatea Dobarceni din Botosani a trecut prin chinuri groaznice. In timp ce se plimba cu bicicleta pe un camp, micuta a fost calcata de o caruta scapata de sub control.