- Mirela de la Insula Iubirii se poate declara o femeie fericita. Dupa desparțirea de Ionuț Gojman, frumoasa bruneta nu a stat pe ganduri și și-a gasit, in sfarșit, marea dragoste. In plus, cei doi se pregatesc de nunta.

- Mircea și Ionuț Cojma, fostul iubit al Mirelei, sunt ispite in noul sezon „Insula Iubirii”. Astfel ca, cei doi barbați care au fost indrigostiți de aceeași femeie au fost nevoiți sa lucreze impreuna, la filmarile pentru sezonul 5. Desi toata lumea se astepta ca intre cei doi sa iasa cu scantei, se pare…

- Bogdan de la „Insula Iubirii” a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa ce Mirela a declarat ca nu mai este prietena cu Hannelore și asta pentru ca aceasta refuza sa iși asume anumite situații, iar acest luru s-a vazut in cadrul emisiunii. „Vezi ca o judeci, mai bine te uiti in ograda ta, ca…

- INSULA IUBIRII 2018. "Mi-am dat seama cat de mult de iubesc! Spun asta in fata unei tari intregi!", este declarația care schimba tot, scrie a1.ro. Citeste si CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018: Momente incendiare inainte de anuntul final Mirela și Ionuț au decis sa se impace și sa ramana…

- Codin Maticiuc l-a luat la mișto, pe contul sau de socializare, pe Ionuț, fostul iubit al Mirelei de la Insula Iubirii. Ionuț a venit la Insula Iubirii alaturi de iubita lui, Mirela. Aceasta a fost sedusa la show de ispita Mircea, motiv pentru care Ionuț a decis sa rupa legatura cu ea, in ciuda rugaminților…

- Mirela pierde doi barbati dintr-o lovitura! Ionut pleaca și va fi ispita la "Insula Iubirii, in timp ce Mircea renunța la ea pentru ca a jucat la doua capete. Imagini in premiera cu Ionuț, in calitate de ispita in sezonul 5 "Insula Iubirii"!

- INSULA IUBIRII 2018. Baietii sunt chinuiti de gandul ca partenerele cad prada ispitelor, iar fetele se distreaza pana dimineata. Dupa ce Mari si ispita Cristi s-au bucurat unul de prezenta celuilalt si s-au distrat cum au stiut ei mai bine, singuri, departe de ochii celorlalti, indoilile iși…