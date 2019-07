Deputatul PNL de Braila Antoneta Ionita cere public, intr-un comunicat de presa, demisia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, pentru "lipsa de implicare si ipocrizie" in ceea ce priveste gestionarea problemelor privind sistemul cardului de sanatate. "Dupa mai bine de trei saptamani de degringolada printre pacienti, medici si farmacisti, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, isi cere, in sfarsit, scuze de la utilizatori si de la bolnavi pentru faptul ca sistemul cardului de sanatate este nefunctional. Trei saptamani i-au luat ministrului Pintea pana sa se implice in aceasta problema de o gravitate…