Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie 2018, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta.La un an de la dispariția celebrei interprete de muzica populara, Anamaria Prodan a transmis un mesaj emoționant. „Te iubesc enorm, mama mea de vis! Steaua mea frumoasa! Sufletul meu superb!”, a scris…

- Ionela Prodan nascuta pe 6 octombrie 1947, la Dabuleni, Romania ndash; decedata pe 16 aprilie 2018, la Bucuresti, Romania a fost o solista din Oltenia, precum si mama jurnalistei si impresarei de fotbal Anamaria Prodan. A interpretat cantece si in duet cu Ion Dolanescu, conform Wikipedia. Presedintele…

- Rudele și apropiații Ionelei Prodan au mers la Cimitirul Bellu, acolo unde regretata artista a fost comemorata, la un an de la trecerea in neființa. Anamaria Prodan, aroganta maxima. Cati bani avea la Revolutie: "Nu puteam sa-i numar! Stii cum stateau dolarii in teancuri?" Anamaria…

- A trecut un an de la moartea artistei de muzica populara, Ionela Prodan. Astazi, fiica ei Anamaria a organizat un parastas pentru toți oamenii nevoiași care vor primi de pomana pachete in memoria regretatei Ionela Prodan. Gabriela Luncuțar, omul de incredere al Anamariei Prodan a povestit ce se intampla…

- Ionela Prodan a murit dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta. Artista avea probleme grave la pancreas si și-a petrecut ultima perioada a vieții mai mult prin spital. Anamaria Prodan, despre barbatii din fotbal cu care s-a culcat. A recunoscut totul: "Sunt o femeie sarmanta…

- Anamaria Prodan și-a pierdut mama in primavara anului trecut, lasand in sufletul ei un gol imens. Cele doua aveau o relație speciala, motiv pentru care impresara a suferit cumplit și nu și-a mai putut reveni dupa moartea Ionelei Prodan. „Sunt creatia mamei mele si a tatalui meu, la modul ca tatal, si…

- Irina Maria Birou a lovit cu mașina, in localitatea Moi, comuna Batleni, un batran in varsta de 83 de ani, in 2016. Acesta a fost pur și simplu decapitat in urma impactului. Fiica a unui agent de politie din Filiasi, Irina Maria a fost condamnata pentru fapta sa, in prima instanta, la doi de inchisoare…

- Vulcanic, rapid și determinat sa caștige puncte pe fiecare traseu Exatlon pe care evolueaza, Costin Gheorghe pare sa aiba o singura mare slabiciune: fiica sa, Ema. In ediția de aseara Exatlon, emoțiile și dorul și-au spus cuvantul și faimosul i-a transmis un mesaj micuței pe care declara, inainte…