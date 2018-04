Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan se simte din ce in ce mai rau iar starea ei este critica susțin surse din familia cantareței, dar medicii de la Spitașlulș Elias sunt ceva mai optimiști. Cantareața de muzica populara este atent monitorizata și exista șanse ca starea ei sa se mai imbunatațeasca, susțin surse medicale.…

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital și se afla in stare critica, informeaza evz.ro. Problemele cardiace ale interpretei de muzica populara s-au agravat, Ionela Prodan avand recent si atacuri cerebrale, la care medicii ar fi intervenit rapid. Vesti de ULTIMA ORA despre IONELA PRODAN. Fiica…

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadaea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadaea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani, scrie ciao.ro. In maduva spinarii are o parte din acul care fusese folosit pentru a i se administra injectie epidurala. Citeste si Fratele geaman al lui Aimee Iacobescu a presimtit moartea artistei,…

- Starea indragitei cantarețe de muzica populara nu este una tocmai buna. Dupa ce au aparut informații potrivit carora Ionela Prodan și-a revenit și se simte mai bine, aceasta a fost din nou internata. Mai mult, fiica sa din America a venit din nou in țara, de urgența, pentru a-i fi alaturi mamei sale…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Graviduta Laura Cosoi s-a pozat in sala de sport. Un detaliu insa, a atras atenția tuturor. Mai exact, viitoarea mamica a facut yoga in picioarele goale, iar unii dintre fani i-au atras atenția. Laura Cosoi așteapta cu nerabdare sa devina mama, insa pana atunci, are grija de corpul și sanatatea ei.…

- Primele imagini cu Ionela Prodan, dupa internarea in spital. Ce a scris Anamaria Prodan pe Facebook, au aparut pe pagina de Facebook a fiicei ei, Anamaria Prodan Reghecampf. Anamaria Prodan a publicat pe contul ei de pe o rețea de socializare imagini emoționante in care apare alaturi de mama ei. Ionela…

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a fost de mai multe ori internata in spital, in ultima perioada.

- Renumita cantareața de muzica populara se afla internata in spital, la Elias, intr-o rezerva VIP. Starea ei a fost critica in momentul in care a ajuns, cu salvarea, la spital, dar acum medicii au reușit sa o stabilizeze.

- Dupa ce Ionela Prodan a fost internata, de urgența, la spital, au aparut tot felul de speculații. Acestea au rasarit, cu precadere, pe fondul antecedentelor artistei, care mai fusese in spital cu puțin timp inainte.

- Dupa cresterea considerabila a salariilor medicilor si asistentilor din spitalele Romaniei, operata la inceputul lunii martie, a venit „bomba“ din regulamentul de sporuri aflat inca in negociere. Anexa 10 din acest regulament a dat peste cap toate calculele posibile si, mai mult, spun medicii, sfideaza…

- Celebra interpreta de muzica populara, Ionela Prodan, a fost internata in stare grava, miercuri dimineața la spitalul Elias. Artista e forte bolnava, iar medicii sunt rezervații in declarații.

- Anamaria Prodan trece prin momente dificile din cauza starii de sanatate șubrede a Ionelei Prodan. Ionela Prodan are probleme grave de sanatate, iar medicii nu au vești bune. Cantareața are probleme grave la ficat și pancreas, iar medicii i-au avertizat familia sa se aștepte la ce-i mai rau. Anamaria…

- Ionela Prodan se afla in stare critica, iar medicii nu au vesti deloc bune despre starea de sanatate a cantaretei. Artista a fost internata din nou acum cateva zile, iar medicii spun ca are probleme foarte grave la pancreas si la ficat. Mai mult, familia Ionelei Prodan se asteapta la ce este mai rau.…

- Ionela Prodan este internata in stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este…

- Deputatul Ioan Dirzu cere ministrului Sanatații, Sorina Pintea, control la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, dupa incendiu de la secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Stimata doamna ministru, Un incendiu a izbucnit sambata dimineața, in data de 10.03.2018, la etajul al II-lea al Spitalului…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea iși vor boteza fetița pe 14 aprilie. Artistul marturisește ca el și soția lui nu au amanat acest moment, ba mai mult, i se pare ca evenimentul va avea loc mai repede decat se așteptau. Tavi și Gabriela au decis. Victoria va fi botezata in luna aprilie, dupa Paște, iar…

- La cei 8 ani impliniti, Iuliana Alexandra Paramanov, din Botosani, poate rosti un singur cuvant: mama. In urma cu cinci ani a fost diagnosticata cu o boala rara, care a impiedicat-o sa se dezvolte ca un copil normal, sa poata vorbi sau sa poata merge singura. Si, ca si cum nu ar fi fost indeajuns, pe…

- Ministerul Educatiei a decis sa anuleze evaluarea scandaloasa in baza careia sefele Invatamantului ialomitean riscau sa-si piarda functiile, urmand sa reia procedura de verificare. Decizia survine dupa ce Corpul de Control al institutiei a descoperit deficiente in privinta modului in care s-a realizat…

- Despre Ionuț Boaca, baiatul din comuna Scornicești, județul Olt, care la 15 ani a fost depistat cu multiple metastaze la plamani, v-am povestit in luna august a anului trecut. Pe atunci, urma cu strictețe tratamentul pe care i-l recomandasera medicii din Craiova, tratament care insa, din pacate, nu…

- Ionela Prodan și-a speriat toți fanii atunci cand, in luna ianuarie, a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea ei e mai buna.

- Aylin Cadir, primele declarații despre sarcinile pierdute.Artista are acum doi copii, Pavel, in varsta de 2 ani jumatate si Amza, de doar 3 luni, insa in urma cu ceva timp, interpreta și soțul ei, Traian Paicu au trecut prin momente grele. „Eu la nunta imi inchipuiam ca o sa am o fetita si un baiat,…

- O fetita de 10 luni din Bacau a ajuns in stare grava la spital, cu pojar. Mama este cea care i-ar fi transmis virusul. Micuța ar fi trebuit sa fie vaccinata la 9 luni, insa parinții au refuzat imunizarea.

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din Raul Mureș. Operațiunea are loc in aceasta dupa masa pe raza localitații Ocna Mureș. UPDATE: Este vorba despre despre cadavrul unui barbat,…

- "Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de Control al Ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la dl Tudorel Toader, in mod foarte…

- Indragita noastra cantareața, Irina Loghin, trece prin clipe de coșmar. Vedeta a povestit ca a fost infestata cu un virus, care peste Ocean a ucis mai mulți oameni. Irina Loghin se afla acum acasa, insa intr-o stare delicata! Vedeta susține ca a luat un virus din America.„Cum am ajuns in tara am mers…

- A fost confirmat un prim caz de gripa din acest sezon, in județul Timiș. Analizele de laborator au aratat ca un copil de doar doi anișori este infectat cu virusul gripal. Cazul a fost confirmat de catre specialiștii de la Institutul Cantacuzino. Micuțul de doi ani este internat de cateva zile la Spitalul…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a adunat o avere impresionanta de-a lungul anilor. Ionela Prodan, care in luna ianuarie a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate , este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din țara noastra. Ionela Prodan, care…

- Ionela Prodan a depus, in toamna lui 2016, o declaratie de avere, in calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputatilor. Ionela Prodan, SCHIMBARE RADICALA. A fost surprinsa in spital, fara peruca FOTO Conform actului, artista ar detine o vila cu etaj despre care s-a scris…

- Dupa 8 ani de casatorie, relatia dintre Nicoleta si Cristian s-a degradat cumplit. Desi aveau doi copii impreuna, sotul educatoarei devenise tot mai violent, iar scenele cumplite se petreceau chiar si in fata micutilor. Pana la momentul in care a fost ucisa, Nicoleta a mai avut un episod in…

- O noua imagine cu Ionela Prodan inainte de externare. Anamaria Prodan a publicat pe contul de socializare o fotografie cu mama ei, care pare ca se simte din ze in ce mai bine. Artista de muzica populara poarta o pereche de ochelari de soare și a renunțat la peruca. Ionela Prodan zambeste si pare ca…

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…

- Intr-un comunicat transmis de unitatea spitaliceasca se arata ca artista a fost supusa investigatiilor de specialitate, in urma carora a reiesit necesitatea tratamentului acut sub supraveghere intraspitaliceasca. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA. Este vorba despre o BOALA CRUNTA Medicii…

- Ultimul drum pentru Alexandra, tanara ucisa intr-un coafor din Titu, de Florin Oprea, iubitul ei. Sute de oameni au insoțit cortegiul funerar, șocați de sfarșitul violent al fetei. Alexandra a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, arma rupandu-se in trupul victimei. Medicii nu au putut face…

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…

- Asociatia Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie (R.E.A.D.C.) - Turda a obtinut ieri, 23.01.2018, la Curtea Constitutionala a Romaniei o victorie uriasa in favoarea tuturor proprietarilor de carnasiere domestice (caini si pisici) din Romania. Datorita luptei pe care asociatia noastra…

- Ionela Prodan a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Anamaria Prodan nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni, unde medicii au intervenit instant.

- Aproape 1.500 de timișeni au fost ”raciți” in prima saptamana din 2018. Datele Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș arata ca in perioada 1-7 ianuarie, 1.286 de persoane au fost diagnosticate cu viroza respiratorie, dintre care 17 au avut nevoie de ingrijire intr-o unitate sanitara. De asemenea,…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti.

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- Medicii de familie protesteaza miercuri. Cel putin jumatate dintre ei nu vor semna nicio reteta compensata sau gratuita. Pacientii vor putea doar sa ceara o consultatie, dar vor primi doar retete simple, nu și trimiteri la specialist. Doctorii sunt nemultumiti ca nu au primit mai multi bani pentru…

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…