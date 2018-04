Stiri pe aceeasi tema

- Cu cine se iubește Geanina de la Exatlon și fosta concurenta “Bravo, ai stil!”. Tanara a postat pe contul de socializare, o imagine in care apare alaturi de Ionuț, barbatul care o face fericita de mai bine de doi ani. „Starea noastra sufleteasca”, a postat Geanina, care si-a pus mana la ochi atunci…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan se afla intr-o stare critica motiv pentru care fiica ei, Anamaria Prodan a luat decizia de a renunța la emisiunea pe care o prezenta. Anamaria Prodan a renunțat la emisiunea “Gospodar fara pereche”, pe care o prezenta la Pro Tv. Vedeta vrea in aces moment…

- Elena Merișoreanu a mers la Spitalul Elias, in vizita la artista de muzica populara, Ionela Prodan. Deși slabit, aceasta a agasit puterea de a-i spune colegei sale de breasla, o gluma. Cantareața a povestit pentru Romania tv, cum a decurs ultima vizita pe care i-a facut-o prietenei sale, Ionela Prodan,…

- Ionela Prodan și-a revenit din coma, dupa ce in ultimele zile starea sa de sanatate era destul grava și toata lumea se aștepta la ce este mai rau. Ionela Prodan se pare ca a depașit perioada critica in care se afla de cateva zile. Artista a deschis ochii și chiar a vorbit cu ficele sale: “S-a uitat…

- Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, se afla de trei saptamani in spital. Artista sufera de o boala grava, dar se lupta pentru fiecare zi de viata Potrivit celor de la Wowbiz, Ionela Prodan a deschis ochii și, cu toate ca era extrem de slabita, a vorbit cu fiicele ei. Cantareata de…

- Viorica Batan a murit la doar 67 de ani fiind rapusa de o boala nemiloasa. Ea va fi inmormantata miercuri. A murit cantareata de muzica populara, si fosta asistenta medicala de la Spitalul Sfantul Ioan, Viorica Batan. Femeia s-a stins la doar 67 de ani, dupa o lupta grea cu o boala crancena. Baiatul…

- Ionela Prodan, este internata de aproape trei saptamani la Spitalul Elias si va mai ramane sub supravegherea medicilor inca o perioada. IONELA PRODAN, primele imagini dupa ce s-a aflat ca starea ei este CRITICA. Cum arata fara machiaj si peruca FOTO "La o perioada de doua luni, artista…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- Celebra cantareața de muzica populara Ionela Prodan trece prin momente cumplite dupa ce ar fi fost diagnosticata cu o boala grava la pancreas. Solista in varsta de 70 de ani a fost internata in stare grava, la Spitalul Elias din București.

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregateste pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfasura in perioada 16-29 martie, in sase orase din tara.Celebra soprana va incepe turneul la Pitesti, apoi va trece prin Caracal, Brasov, Alba…

- De ce s-a intors Angela Similea in Romania , dupa o perioada lunga petrecuta peste Ocean? Indragita doamna a muzicii ușoare romanești a dezvaluit ca are de onorat cateva contracte și de rezolvat cateva probleme administrative. Nu va sta mult, o trage ața inapoi la fiul sau, in America. Angela Similea…

- Banca Mondiala transmite un mesaj foarte clar catre Romania, dupa ce autoritațile de la București au incercat sa contracteze un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului. Pentru ca la București nu s-au intreprins acțiuni concrete pentru acest proiect,…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta, cu 36…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a marturisit ca regreta modul in care s-a comportat cu mijlocasul Dani Ceballos, pe care tehnicianul francez l-a folosit doar 29 de secunde in meciul restant cu Leganes, scor 3-1, si a precizat ca a avut o discutie cu jucatorul. Zidane spune…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Vremea se incalzeste si ramane peste valorile normale pentru aceasta perioada a anului.Vineri, in cea mai mare parte a tarii, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor…

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Ionela Prodan a decis sa plece din tara, la doar cateva zile dupa ce a fost externata din spital, unde a ajuns din cauza unor probleme cardiace. Ionela Prodan va pleca in America, acolo unde este stabilita una dintre fetele sale, Anca. „In scurt timp, cantareata va pleca spre Las Vegas, asa au decis…

- Ionela Prodan parasește Romania dupa ce a fost externata din spital. Se pare ca interpreta de muzica populara are nevoie de liniște, motiv pentru care fetele acesteia au luat decizia de a-și duce mama in America. „In scurt timp, cantareata va pleca spre Vegas, asa au decis Anamaria si Anca. Acolo, ea…

- Ionela Prodan va pleca in America, acolo unde este stabilita una dintre fetele sale, Anca. "In scurt timp, cantareata va pleca spre Las Vegas, asa au decis Anamaria si Anca. Acolo, ea va avea parte de liniste si va evita sa dea explicatii despre problemele de sanatate. In plus, va face un…

- Malin Bot a anunțat joi ca i-a fost spata mașina și i s-a furat laptopul și o mapa cu acte din portbagaj. Intr-o interevenție telefonica in cadrul emisiunii ”Buna, Romania!”, jurnalistul a declarat ca este disperat pentru ca in mapa respectiva avea toate actele, iar in laptop se afla toata munca…

- Cunoscuta Halsey merita o medalie pentru curaj pentru vestimentația purtata pe covorul roșu la Gala amfAR de la New York. Cantareața și-a aratat lenjeria intima in deschiderea evenimentului. Vezi galeria foto + 6 + 6 Tanara cantareața Halsey, in varsta de 23 de ani, a purtat o rochie neagra, taiata…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a adunat o avere impresionanta de-a lungul anilor. Ionela Prodan, care in luna ianuarie a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate , este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din țara noastra. Ionela Prodan, care…

- Un italian a fost pacalit de o romanca cu 780 de mii de euro! Femeia i-a vandut casa barbatului cu 33 de ani mai batran decat ea, dar și bijuteriile raposatei lui soții! Cea mai celebra blonda din localitatea Scoarța, județul Gorj, este acuzata de fostul sau iubit de origine italiana ca, dupa ce i-a…

- 'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- Ioan Aurel Pop, rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a infirmat total ca ar fi sustinut nominalizarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei. Numele rectorului Pop a aparut pe o lista in care si-ar fi inscris semnaturile de sustinere 45 de rectori din tara.Rectorul…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Omul de afacei Adrian Porumboiu, fost patron al echipei de fotbal FC Vaslui, reacționeaza la informația ca a fost martor la o discuție invocata de DNA in dosarul liderului PSD Neamț, Ionel Arsene. Porumboiu afirma ca in discuția la care a participat, in 2013, la Hotel Caro din București, nu s-a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Noua jucatori si patru oficiali ai echipei Calpe CF, intre care si presedintele Luciano Marziano, au fost arestati pentru sa se afla ilegal in Spania, respectiv pentru constituire de grup infractional si favorizarea imigratiei clandestine, relateaza Marca. Jucatorii si oficialii au fost arestati…

- Narcisa Suciu s-a destainuit in cadrul unui interviu in care a vorbit despre viața sa din Finlanda, dar și despre Romania, de care ii este foarte dor. Narcisa Suciu este stabilita de zece ani in Finlanda, acolo unde este casatorita cu Veikko Miettinen . Familia locuieste in oraselul Outokumpu. Narcisa…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Thalia a fost impresionata de una dintre cele mai bune artiste din Romania. Celebra cantareata a ramas uimita de Alina Eremia, care i-a interpretat melodia „Equivocada”. Thalia a postat, joi, pe Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa „Equivocada” pe care aceasta a cantat-o.…

- Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii…

- O cantareața indragita revine in Romania in primavara acestui an. Ea va susține doua concerte, la Cluj si la Bucuresti, la finalul lunii martie. Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului...