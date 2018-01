Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii.

- Florin Oprea, militarul care si-a ucis iubita intr-un salon din Titu, le-a ingrozit pe angajatele aflate in acel moment la munca, scrie wowbiz.ro. Ana si Rodica au povestit, pas cu pas, cum a decurs odioasa crima, ce facea Alexandra inainte ca Florin sa intre in salon si cum au decurs ultimele clipe…

- Moneasa. UTA este la jumatatea cantonamentului de la Moneasa, unul in care s-a implicat și Francisc Tisza, antrenorul care a venit langa trioul Todea – Pacurar – Botiș. Tehnicianul iși asuma pregatirea, spunand, totuși, ca e conștient de faptul ca Todea va fi luat la intrebari daca nu…

- Asteptata mai bine de o luna, prima ninsoare din aceasta iarna a venit la jumatatea lui ianuarie si, ca de obicei, ne a luat prin surprindere. In prima zi in care a nins serios la Constanta, traficul pe toate drumurile din oras a fost complet paralizat. Parca soferii nu mai stiau ce sa faca pentru a…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca situatia actuala nu e similara cu cea a precedentului Guvern, condus de Sorin Grindeanu. „Tudose nu e Grindeanu, sa ne lamurim. Cu Grindeanu am incercat sa rezolvam problema pana in ultima secunda. (...) Cand domnul dracu', Ponta, a…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu (24 de ani), a dat mai multe detalii legate de transferul mijlocașului roman de la Anderlecht la Sparta Praga. "Maine dimineața vine și Stanciu la Praga și probabil vom incheia transferul. Cred ca in seara asta și cluburile vor definitiva transferul. Suma…

- Dinamoviștii fac acum vizita medicala la Institutul Național de Medicina Sportiva. La vizita medicala a venit și mijlocașul croat Ivan Pesici, 25 de ani, venit sub forma de imprumut de la Hajduk Split. Acesta este pentru prima data alaturi de lotul dinamovist, de la reunirea echipei. La INMS este și…

- Un american a sunat la poliție pentru a se denunța ca a condus sub influența alcoolului. Polițiștii catalogheaza apelul drept unul dintre cele mai bizare pe care le-au primit la serviciul de urgența 911.

- Ursul a coborat, miercuri seara, la Cabana Postavaru, in timp ce turistii erau pe partia de schi. Doua persoane au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile de prezenta animalului in zona, iar jandarmii au plecat in cautarea lui, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Foaie verde și-o aluna, Buna ziua, lume buna, Noi pe-aici am mai umblat, Dar pe voi nu v-am urat, Sanatate va dorim, In anul ce-l intalnim. N-am venit sa va stresam, Am venit sa va uram. La mulți ani și fericire, Casa cu multa iubire, Punga plina cu mulți bani, Sa traiți și la mulți ani. Hai! Hai! Opriți…

- O fotografie postata pe internet i-a starnit socul vietii ei. Este vorba despre o baimareanca ce a vazut intr-o postare pe o retea de socializare o imagine in care aparea Franz Josef. Asemanarea incredibila cu fiul ei a lasat-o fara cuvinte. (VEZI SI: Un elev din Satu Mare are o pasiune iesita din comun.…

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca repartitia investitiilor de la bugetul de stat pentru regiunea de nord-est este una mizerabila, precizand ca in plus Iasiul pierde si 15 milioane de euro anul viitor prin reducerea cotei impozitului pe venit la 10 la suta. “Regiunea de nord-est…

- Bucurie mare ieri in curtea Spitalului Județean Bistrița - Nasaud. Moșul a inceput calatoria de imparțire a darurilor, de aceasta data, cu ambulanța incarcata de bunatați pentru copiii angajaților unitații spitalicești.

- Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- DARURI SI SPERANTA Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, soferii din cadrul Off Road Club Barlad, care aduna impatimitii cailor putere si a drumurilor accidentate, au fost Mos Craciun pentru copiii din cele mai defavorizate sate din preajma Barladului. De doi ani acestora li s-au alaturat…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare a impozitului…

- “Dupa ce a avut un comportament jalnic in ultima perioada, doamna Cosette Chichirau a venit personal la mine sa imi transmita ca se va ocupa personal sa intru la puscarie. Probabil ca are ea anumite parghii”, a spus Nicolicea, in plenul Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres . “Majoritatea nu mai…

- Valerica Artene (44 de ani) este o romanca din Marasesti, judetul Vrancea, care traieste de 17 ani in Marea Britanie, intr-o localitate aflata la 18 kilometri distanta de Oxford. Romanca va depune zilele viitoare juramantul de consilier local in localitatea Cholsey, o comunitate cu aproape 4.000 de…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile…

- Deputatul PSD, Claudia Gilia, a fost Moș Nicolae pentru cei 70 de copii inscriși la Gradinița și Clasa Pregatitoare din Post-ul Moș Nicolae a venit pentru copiii de la Gradinița Bilciurești, cu ajutorul deputatului Claudia Gilia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Simona Halep a anunțat pe pagina de Facebook ca a facut o mutare importanta in echipa sa. Cosmin Hodor este incepand de astazi in stafful liderului WTA. "Vreau sa va anunț ca din echipa mea va face parte și Cosmin Hodor in calitate de manager de comunicare și proiecte speciale. Bun venit in echipa,…

- Leo Messi a primit doua zile libere de la antrenorul sau de la Barcelona, si a decis sa si le petreaca alaturi de familie. Nu oricum, ci ducandu-si copiii in ... Finlanda, pentru a le face o surpriza placuta.

- Un barbat originar ”probabil” din Siria a lovit duminica pietoni cu masina in fata discitecii de la Cuxhaven, in nordul Germaniei, ranind sase persoane, a anuntat politia, adaugand ca o disputa ar putea sa fie cauza faptei, relateaza AFP.

- Dezbaterile pe moțiunea de cenzura a PNL-USR, intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, genereaza și momente memorabile in Parlament. Pentru a fi mai convingator, deputatul PNL Florin Roman a adus la tribuna Parlamentului „coșul zilnic” al unei familii: oua, faina, ulei și unt.Deputatul…

- Impresara il trateaza pe Luca la fel cum iși trateaza copiii biologici si petrec foarte mult timp impreuna, merg la shopping. Luca, mare pasionat de ciclism, este rasfațat de vedeta cu tot ce se poate. De altfel, Anamaria Prodan obișnuiește sa spuna despre baiat ca este „baiatul nostru…

- Povesti paranormale? Cu asta a inceput Andrei Niculae saptamana la Virgin Radio Romania. Mai precis nu a venit cu povesti de acasa ci aceasta a fost intrebarea zilei! Cum stim ca avem cei mai țari ascultatori, nu a durat mult pana au venit povestile voastre creepy pe whatsapp la 0734.666.000: Beatrice Brașov:…

- Comitetul Executiv Național al PSD poate discuta despre organizarea unui miting, dar care sa aiba sens, dar deocamdata acest subiect nu exista, a declarat joi seara președintele partidului, Liviu Dragnea. "Eu nu am venit sa cer susținere, eu am venit sa dau susținere partidului…

- La cei 14 ani ai sai, Antonio are o pasiune rar intalnita printre copiii de varsta lui: compune povești. Cum ii vine o idee in minte, o așterne in caiețelul lui și de aici nu mai este mult pana la o poveste captivanta. Antonio face echipa buna cu Alexandra (10 ani). Ea este o fetița pe care mama lui…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, ca parte a revolutiei fiscale implementate de Guvernul Tudose, va aduce pierderi de 440.025.000 de euro pentru Bucuresti, arata un calcul facut de consilierii generali ai PNL. Suma reprezinta pierderea cumulata a Primariei Capitalei plus cele sase primarii…

- Interpreta de muzica populara Ionela prodan a slabit extraordinar de mult, aratand spectaculos. Ionela Prodan, care anul acesta a implinit 70 de ani , este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara de la noi din țara. Ionela Prodan este mama celebrei impresare Anamaria Prodan , alaturi…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu a afirmat ca, daca guvernul nu majoreaza cota din impozitul pe venit ce revine primariilor astfel incat bugetele acestora sa nu fie diminuate, administrațiile locale trebuie sa intre in greva ca "o ultima soluție pentru a opri demersurile fiscale aberante ale…

- Patronul de la FCSB a luat decizia sa renunte la mai multi jucatori în pauza competitionala din iarna, iar pentru asta a sunat-o pe Anamaria Prodan, ca sa le gaseasca echipe fotbalistilor impresariati de ea.

- La sediul Sectiei 3 Politie din Craiova s-a prezentat, luni, un barbat, in varsta de 50 de ani, care le-a povestit politistilor ca a gasit o geanta in care se afla o suma mare de bani. Chiar cand barbatul le povestea oamenilor legii cum a descoperit geanta, la politie a venit si proprietara ei. CANCAN.RO,…

- Tehnicianul echipei Hapoel Beer Sheva, Barak Bakhar, a declarat, joi seara, ca jucatorii sai au demonstrat ca au forta in meciul cu FCSB, scor 1-1, din Liga Europa, apreciind ca golul formatiei lui Nicolae Dica a venit "de nicaieri"."A fost un meci interesant bun, si Steaua si noi am avut…

- Mama omului de afaceri Marcel Toader a fost la o emisiune de televiziune, unde a oferit detalii despre mariajul fiului ei cu Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader trece, de cateva luni, printr-un scandal monstru de divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, despre care, de altfel,…

- Anamaria Prodan a participat la un eveniment in Capitala, acolo unde a atras toate privirile cu rochie ei, toata din latex. Anamaria Prodan, care prezinta emisiunea „Gospodar fara pereche”, de la Pro TV , este o cunoscuta impresara de la noi. Este casatorita cu antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf…