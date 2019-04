Ionel Roșu, locul III din 144 de concurenți Ionel Roșu e student la Teologie și deja un interpret consacrat. Ionel Roșu s-a intors cu premiul al III-lea de la Neamț. El a convins un juriu pretențios la secțiunea canto tradițional, categoria de varsta 20-25 ani. A fost cea de-a a XXXI-a ediție a Festivalului-concurs national de muzica populara pentru copii si tineri “Florile Ceahlaului”. Competitia s-a desfașurat pe doua sectiuni: canto traditional (categoriile de varsta 9-14 ani, 15-19 ani si 20-25 ani), respectiv instrumente populare (categoriile de varsta 9-14 ani si 15-25 ani).Juriul a fost unul extremm de pretențios format din specialiști… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

