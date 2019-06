Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Savu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, Maria-Manuela Catrina a fost eliberata din functia…

- Potrivit unei decizii pulicate în Monitorul Oficial, Viorica Dancila l-a numit în funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției pe Ion Popa, fost judecator și director în MJ în perioada în care

Ciprian Preda a fost numit in funcția de Vicepreședinte CNMR pentru Progres, Tehnologie și Inovare. Preda a ocupat pana astazi funcția de Secretar de Stat in cadrul Ministerul Cercetarii și Inovarii.

- Daniel Mihail-Tudor a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala /ANAF/, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata miercuri seara in Monitorul Oficial, relateaza Agerpres. Daniel Mihail-Tudor va avea atributii…

Ion Gabriel Bratu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial, potrivit agerpres.ro.

Mihai Alexandru Gherghe a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, marti, in Monitorul Oficial.

