Stiri pe aceeasi tema

- O stire trista despre Florin Piersic a facut ieri inconjurul tarii. Actorul ar fi ajuns zilele trecute de urgenta la un spital din Capitala, din cauza unor probleme pe care le-ar avea la picior. Contactat de Click!, maestrul scenei romanesti a facut primele declaratii despre starea lui de sanatate si…

- Andreea Balan s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, odata cu cea de-a doua naștere. Artista a suferit un stop cardio-respirator, pe masa de cezariana, insa medicii au reușit sa-i stabilizeze starea imediat. La doar cateva zile de cand s-a intors acasa cu bebelușul, artista a ajuns iar pe…

- Avem primele declaratii ale lui Ionel Ganea, dupa ce a aparut in presa faptul ca el si sotia sa au ajuns din nou fata magistratilor pentru divort. Fostul fotbalist a vorbit in exclusivitate pentru Spynews si a confirmat zvonurile, mentionand inclusiv cu ce isi ocupa timpul acum, de cand este bunic.

- Incendiu violent de vegetație la Fagaraș, la ieșirea spre Sibiu. FLacarile au atins inalțimi de 4-5 metri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca vegetația arde pe o suprafata de aproximativ doua hectare. „Incendiul se extinde cu repeziciune…

- La scurta vreme dupa ce in tara s-a aflat faptul ca magistratii de la Curtea de Apel Ploiesti i-au anulat, joi, definitiv, ultimul mandat de arestare emis pe numele sau, fostul deputat – aflat in Serbia – a facut primele comentarii pe acest subiect. “Pot sa spun ca e o veste buna pentru mine si […]…

- Cornel Pasat a ajuns pe mana medicilor, iar doamnele au luat-o razna! Daca de 8 Martie Cornel Pasat nu va onora cu prezenta super spectacolele, la fel ca in fiecare an? Ei bine, nici vorba de asa ceva! Dansatorul a explicat in ce consta, de fapt, interventia la care a fost supus.

- Alexandru Mitrița, 25 de ani, a fost prezentat oficial astazi de New York City, echipa americana care l-a transferat de la CS U Craiova pentru suma de 7,4 milioane de euro. Fostul jucator al lui CS U Craiova a semnat un contract valabil pentru urmatoarele 4 sezoane și va caștiga, pentru inceput, 1,2…

- O noua stire fake a ingrozit Romania. „S-a stins din viața cel mai indragit artist al poporului Nicolae Furdui Iancu, la varsta de 63 de ani”, acesta era titlul pe site-ul stiri-de-urgenta.info. In textul știrii, Nicolae Furdui Iancu s-ar fi stins din viața in locuința sa din Alba Iulia din cauza unui…