Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Partidul Național Liberat (PNL), Ionel Danca (FOTO), a anunțat joi, 22 noiembrie, ca PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019. „PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada…

- PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019, a declarat purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. "PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada de criza si in recesiune, asa cum mai multe…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca i-a dat replica premierului Viorica Dancila, dupa gafa acesteia, care a vorbit despre "predilectiile" opozitiei.SECRETUL unui medic de 94 de ani - Acest ALIMENT ține departe racelile "Asa cum se poate observa din date oficiale statistice, Romania…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat joi ca afirmatiile premierului Viorica Dancila cu privire la rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sunt foarte grave, pentru ca arata ca Guvernul, sprijinit de coalitia PSD-ALDE, incalca principiile si valorile europene, potrivit Agerpres.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca decizia CCR de a admite parțial sesizarea de neconstituționalitate privind Codul penal este o noua lovitura pentru „ultrașii PSD”, legea intorcandu-se acum in Parlament pentru reluarea dezbaterilor.„Inca o lovitura pentru ultrașii PSD care…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a iesit, miercuri, in prima declaratie publica dupa esecul referendumului pentru redefinirea familiei. El spune ca nu poate fi considerat un esec al unui partid si aduce in discutie ideea unui scrutin popular fara prag, care automat ar mari procentul de prezenta la urne.…

- O reducere și chiar scutirea de impozit pe salarii se propun pentru cei mai tineri lucratori din Romania, printr-o inițiativa legislativa de modificare a Codului fiscal, depusa recent la Parlament.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, explica votul senatorilor liberali in cazul propunerii de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat și o femeie.