Stiri pe aceeasi tema

- Corina Cretu nu a ramas fara replica dupa acuzatiile lui Darius Valcov. "Sunt destul de trista sa vad aceasta atitutinde complotista, am vazut si aseara ca e un complot mondial. Eu propun guvernantilor sa depuna proiecte si apoi sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza. Cat nu avem proiecte,…

- "Ati vazut cu Facebook... Ce interese ar avea Facebook sa il acuze pe Soros ca a vrut sa scada valoarea actiunilor? Soros joaca pe actiuni, el vede Romania ca pe o firma. Sunt sigur ca Ciolos e omul lui Soros. Sa ma dea in judecata", a declarat Darius Valcov. In ceea ce o priveste pe Corina…

- "Libera circulație a lucratorilor este un drept fundamental in Uniunea Europeana, unul dintre pilonii pieței interne consacrați in Tratate și, potrivit studiilor, dreptul care se bucura de cea mai mare apreciere in randurile europenilor. Poziția Comisiei a fost clara inca de la inceputul acestui…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a cerut, marti, premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, dar si sa se delimiteze public de propunerea acestuia de introducere a unui permis de munca cu timp limitat in Uniunea Europeana.

- Incepand de luni, romanii pot face cumparaturi online de pe orice site din Uniunea Europeana, fara sa mai fie directionati catre un site din tara noastra. Comisia Europeana a elaborat un regulament pentru comertul electronic, care va intra in vigoare pe 3 decembrie, in urma caruia discriminarile…

- Jurnalistul Radu Tudor a scrie pe Facebook despre scandalul privind finanțarea spitalelor regionale cu bani de la Uniunea Europeana. Amintim ca in PSD au aparut discuții intre premierul Viorica Dancila, consilierul Darius Valcov și comisarul european Corina Crețu privind finanțarea spitalelor cu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca in sistemul bugetar se va aplica incepand de anul viitor cresterea de 25% prevazuta in Legea salarizarii, infirmand, totodata, o inghetare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene. "A fost o discutie la nivelul…

- „Cifrele nu mint niciodata. Hai sa vedem! Comisia Europeana aloca Romaniei 150 milioane euro pentru studiile si constructia (inclusiv dotarea) a 3 spitale. Studiile, conform BEI, cei care le si elaboreaza, costa 120 milioane euro. Conform acelorasi studii BEI, constructia si dotarea celor 3 spitale…