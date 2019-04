Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca a afirmat ca decizia instanței in cazul Laurei Codruța Kovesi arata ca secția speciala de anchetare a magistraților a comis un abuz prin controlul judiciar pe care il impusese foste șefe a DNA.„Am luat act de decizia instanței de judecata in cazul Laurei…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia instantei in cazul Laurei Codruta Kovesi dovedeste ca Sectia speciala pentru investigarea magistratilor a savarsit un vadit abuz prin controlul judiciar impus. "Am luat act de decizia instantei de judecata in cazul Laurei Codruta Kovesi, care…

- Instanta Suprema judeca miercuri contestatia Laurei Codruta Kovesi la masura controlului judiciar dispusa de Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie impotriva fostei sefe a DNA, anchetata pentru presupusa mita ceruta pentru repatrierea lui Nicolae Popa, potrivit Mediafax. Laura Codruta ...

- Laura Codruta Kovesi este pusa sub control judiciar de sectia de anchetare a magistratilor in dosarul privind mita pe care i-ar fi cerut-o lui Sebastian Ghita pentru repatrierea, din Indonezia, a fostului director FNI, Nicolae Popa, condamnat in lipsa la inchisoare. Laura Codruta Kovesi a contestat…

- Laura Codruta Kovesi a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie masura preventiva a controlului judiciar. Contestatia a fost depusa vineri la Curtae Suprema. Instanta urmeaza sa se pronunte miercuri, 3 aprilie.

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a afirmat, vineri pe Twitter, ca este ingrijorat de vestile privind punerea sub control judiciar a Laurei Codruta Kovesi. Parlamentul European sustine in continuare candidatura Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului UE.

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a afirmat, vineri pe Twitter, ca este ingrijorat de vestile privind punerea sub control judiciar a Laurei Codruta Kovesi. Parlamentul European sustine in continuare candidatura Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului UE.

- Procurorii de la Secția de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție i-au impus masura controlului judiciar fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Controlul judiciar vine și cu o serie de interdicții cum ar fi ca nu mai are voie sa lucreze in Parchetul General și nu are voie sa vorbeasca cu presa…