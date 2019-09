Ionel Dancă, PNL: Cel mai probabil mâine va fi depusă moţiunea de cenzură "Cred ca in aceste zile au fost definitivate conditiile pentru depunerea motiunii de cenzura, in sensul stabilirii unui calendar intre partenerii din Opozitie, care sustin motiunea initiata de PNL si potrivit acestui calendar, cel mai probabil maine va fi depusa motiunea de cenzura", a declarat luni purtatorul de cuvant al PNL la RFI, potrivit News.ro. Purtatorul de cuvant al PNL se arata optimist ca motiunea de cenzura va trece. ”Noi intotdeauna am incercat sa maximizam sansele trecerii motiunii de cenzura. De aceasta data, avem alaturi de noi si alte formatiuni politice, care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

