Ionel Bogdan: Gata, e oficial, Viorica Dancila este candidatul PSD la presedintie. Liderii PSD se intrec in laude, inventand virtutii inexistente

Stiri pe aceeasi tema

- O noua vizita oficiala de succes a presedintelui Klaus Iohannis la Casa Alba, o vizita simbol la 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989 si la 15 ani de la admiterea Romaniei in NATO. Temele discutate de presedintii Donald Trump si Klaus Iohannis vizeaza consolidarea parteneriatului strategic dintre…

- Liderii PSD s-au aflat marți, in ședința CEX pentru a valida candidatul partidului la alegerile prezidențiale in persoana liderului PSD, Viorica Dancila. Fostul vicepremier și președinte...

- "Premierul era cumva izolat in Palatul Victoria. In momentul in care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru ca Viorica Dancila a refuzat sa faca aceasta mișcare și a spus ca nu intervine pe Ordonanțe pe Justiție. Lucrul acesta a deranjat, pentru ca multa lume se aștepta sa execute, sa raspunda la…

- La finalul vizitei in Romania, delegația Fondului Monetar Internațional a prezentat o realitate economica sumbra a economiei autohtone, departe de ceea ce arata in comunicatul emis de Guvernul Romaniei in urma cu o zi dupa intalnirea cu oficialii FMI. Creșterea economica s-a realizat pe consum, cu…

- Darius Valcov, controversatul consilier al premierului Viorica Dancila, a demisionat din functia pe care o ocupa, inca de la preluarea puterii de catre actuala coalitie. Cunoscut drept un apropiat al lui Liviu Dragnea, Vâlcov este considerat artizanul programului de guvernare al PSD, dar şi…

- Dupa ce Mircea Geoana a refuzat miercuri invitația Vioricai Dancila de a reveni în PSD, și edilul Iașului Mihai Chirica anunța ca nu are de gând sa se întoarca în partid comentând ca nu vrea sa fie partaș, peste o vreme, la renașterea unor persoane de teapa celor care tocmai…

- Seful PSD a venit la sediul de partid spre seara, dupa ce a votat. Inainte de inchiderea urnelor, a ajuns la partid liderul PSD de la Vrancea. Marian Oprișan a fost primul care a recunoscut esecul dramatic si i-a cerut direct demisia lui Dragnea. In discutiile din interior, colegii au incercat sa-i…

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru Adevarul.…