- Președintele PSD Neamț și președinte al CJ Neamț, Ionel Arsene, lanseaza un avertisment serios pentru viitorii REBELI din partid. El susține ca și ultima criza s-a incheiat cu bine și ca partidul a demonstrat ca poate gestiona responsabil crize de genul celeia pe care le-a depașit. El ii avertizeaza…

- Sedinta are loc inaintea Comitetului Executiv National de vineri, convocat in urma aparitiei unei scrisori prin care i se solicita demisia presedintelui partidului, informeaza Mediafax. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta in biroul sau de la Camera Deputatilor, la ora transmiterii acestei stiri,…

- PSD Neamț susține actuala conducere a PSD, pe președintele Liviu Dragnea și Guvernul PSD - ALDE.„PSD Neamț, convocat in ședința a Biroului Permanent Județean, a hotarat in unanimitate sa susțina in continuare actuala conducerea a partidului, pe președintele Liviu Dragnea și Guvernul PSD-ALDE.…

- Liderii PSD din 5 judete ale Moldovei, respectiv, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui si Botosani si-au aratat sustinerea fata de actuala conducere a Partidului Social Democrat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene a declarat, astazi, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca ‘se incearca destabilizarea…

- Președintele PSD Neamț și președinte al Consiliului Județean Neam, Ionel Arsene, susține ca nu ar trebui sa sperie pe nimeni referendumul pentru familie. Acesta susține ca va vota pentru familie, pentru normalitate pentru ca de fapt acest referendum este ”despre normalitate și despre incotro vrem…

- Ionel Arsene, președinte al CJ Neamț și fost depitat PSD, a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Fiinda acuzat de trafic de influența. Potrivit unui comunicat DNA, in procurorii arata in rechizitoriu ca, in luna iunie 2015, Arsene Ionela lasat sa se ințeleaga ca are influența asupra unui primar…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au trimis in judecata, vineri, pe presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, acesta fiind al doilea dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Arsene ar fi cerut ca lucrari dintr-un contract sa fie atribuite unei firme agreate de el, in schimbul influentei sale.