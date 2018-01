Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt arestat preventiv pentru 30 de zile Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia de Curtii de Apel Bacau este definitiva. Ionel Arsene este acuzat ca în vremea în…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt si al filialei judetene a PSD, a fost arestat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bacau, pentru 30 de zile. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Magistratii Curtii de Apel Bacau au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a președintelui CJ Neamț, dupa ce au admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Magistratii Curtii de Apel Bacau au admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial Bacau al Directiei Nationale Anticoruptie si au dispus…

- Presedintele PSD Neamt si sef al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata, astazi, de Curtea de Apel Bacau. El este acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta pentru fapte care s-ar fi petrecut in anul 2013, si care au fost denuntate…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat de DNA pentru trafic de influenta. Pe 18 ianuarie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea…

- Danut Andrusca (49 ani), deputat PSD de Neamt, a fost propus ministru al economiei. Cunoscut ca apropiat al liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, acuzat recent de DNA de trafic de influenta, Danut Andrusca a ocupat mai multe functii de conducere, chiar si in acelasi timp, in companii de stat. Se afla la…

- Un fost vicepreședinte al ANAF, Romeo Florin Nicolae, trimis in judecata de DNA in anul 2015 sub acuzația de trafic de influența a fost achitat, joi, magistrații Curții de Apel Ploiești pronunțand o decizie definitiva prin care inculpatul e declarat nevinovat. Aceeași solușie fusese pronunțata și de…

- Plasat in arest la domiciliu de catre magistratii salajeni, Florin Enghes, fratele lui Emil Enghes, DJ-ul dejean arestat in noiembrie 2017 pentru trafic de cannabis, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Curtii de Apel Cluj. Instanta superioara a admis vineri, 19 ianuarie, contestatia…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, cercetat pentru trafic de influența, susține ca situația sa a fost „prezentata deformat”. La scurt timp dupa ce a fost plasat sub control judiciar, Ionel Arsene a scris nu renunța la conducerea Consiliului Județean Neamț și ca le cere iertare parinților și prietenilor…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, informeaza...

- Ionel Arsene, actualul presedinte al Consiliului Judetean Neamt și fost deputat PSD de Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru 24 de ore pentru trafic de influenta. “Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Bacau au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a actualului președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Acesta este acuzat de trafic de...

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene a fost retinut joi pentru 24 de ore pentru trafic de influenta, anunta DNA, potrivit news.ro „Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, plasarea in arest la domiciliu a medicului Mihai Lucan, acesta fiind acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal. Anterior, acesta fusese cercetat sub control judiciar. A

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in…

- Codruta Kovesi acuzata de ”canibalism inchizitorial” de procurorul Mihaiela Iorga. Șefei DNA i se cer despagubiri de 10.000 de euro Procurorul Mihaiela Iorga a cerut, in instanta, despagubiri de 10.000 de euro de la Laura Codruta Kovesi, Marius Iacob si institutia procurorului sef al DNA, pentru perioada…

- Cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați intr-un dosar de trafic de influența, comisarul șef Tomița Pavaloiu, fost adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, a fost gasit nevinovat. Dupa aproximativ doi ani de cercetari, procurorii au dispus…

- Adelin George Vlai, avocatul trimis in judecata pentru trafic de influenta si uz de fals, va fi judecat intr-un nou dosar. De aceasta data, este vorba despre infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Pe rolul Curtii de Apel Timisoara a fost inregistrat un dosar in care Adelin Vlai este acuzat de conducerea…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a fostului președinte al Curții de Apel Constanța. Nicolae Stanciu este acuzat de trafic de influența, luare de mita și fals in declarații. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a magistratului Nicolae…

- Un tânar din raionul Râșcani a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție cu puțin timp în urma. Acesta este banuit de trafic de influența, exprimat prin extorcare de mijloace banești ce nu i se cuvin. Potrivit materialelor anchetei, tânarul ar fi…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii...

- Directorul general economic din Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Speranta Georgeta Ionescu, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si trafic de influenta. Ea este acuzata ca, in perioada in care era director general economic in…

- Cauza penala, deschisa pe numele primarului din satul Drepcauți, raionul Briceni, a fost deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție. Ghenadii Ioxa, primar din partea Partidului Democrat, a fost reținut pentru trafic de influenta.

- Neculai Horobet, avocat in cadrul Baroului Vaslui, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a cinci infractiuni de trafic de influenta, dintre care una in forma continuata. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marti, AGERPRES, in acelasi dosar a fost deferit justitiei…

- Aproximativ 500 de magistrati din Capitala protesteaza in tacere, luni seara, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarea legilor justitiei, dar si fata de modificarile Codurilor penale. Proteste similare ale magistratilor au avut loc in cursul zilei si la Constanta, Cluj-Napoca, Braila,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie 2017, lui Bucataru Stefan Madalin, ofițer de poliție ...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului BOB ADRIAN VASILE, avocat in cadrul Baroului Satu Mare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influența. In rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare.

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare. In acelasi dosar a fost achitat si presupusul…

- Continua sirul achitarilor in dosare considerate extrem de grele. Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel București pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare. În același dosar…

- Un fost senator de Arad a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, informeaza...

- Fostul director in cadrul Metrorex Valeriu Picu si afaceristul Ovidiu Bancescu au fost condamnati definitiv la inchisoare cu suspendare de catre Curtea de Apel Bucuresti in dosarul privind trucarea licitatiei de achizitie a trenurilor pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Fostul…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut decizia prin intermediul careia Veronica Carstoiu, fost judecator al Curtii de Apel Bucuresti, a fost condamnata definitiv la sapte ani de inchisoare. Initial, in prezenta cauza, prima instanta, respectiv Curtea de Apel Constanta,…

- Miercuri, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Razvan Murgeanu la doi ani de inchisoare cu suspendare si la munca in folosul comunitatii, pentru trafic de influenta. Fostul consilier de stat trebuie sa munceasca 60 de zile la Primaria Sectorului 1 sau la Primaria Capitalei.

- Doi politisti si un functionar public au fost condamnati pentru luare de mita si trafic de influenta, printr-o sentinta definitiva a Curtii de Apel Bucuresti, care a mentinut decizia pronuntata de Tribunalul Ialomita, potrivit unui comunicat de presa remis luni de Directia Generala Anticoruptie (DGA).Valeriu…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au retinut, luni, 16 persoane in dosarul privind decontari ilegale de la CASMB, informeaza DNA.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea cercetarilor, punerea in mișcare a acțiunii…

- La data de 03.11.2017, Curtea de Apel Bucuresti a mentiunut sentinta penala pronuntata de Tribunalul Ialomita, dispunand condamnarea definitiva a inculpatilor: Catrinescu Nicolae, agent de politie in cadrul Biroului de Ordine Publica al Politiei Municipiului Fetesti, la pedeapsa de 5 ani si 8 luni inchisoare…