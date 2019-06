Ion Vianu, la Bookfest: "Un procuror nu are puterea pe care o are un psihiatru"

Stiri pe aceeasi tema

- Psihiatrul si scriitorul Ion Vianu a lansat duminica, la Bookfest, cartea ''Intre violenta si compasiune. Amintirile unui psihiatru'', prilej cu care a subliniat responsabilitatea medicului in cazul utilizarii violentei psihiatrice, adesea inevitabile.

- Psihiatrul si scriitorul Ion Vianu a lansat duminica, la Bookfest, cartea ''Intre violenta si compasiune. Amintirile unui psihiatru'', prilej cu care a atras atentia asupra responsabilitatii medicului in cazul utilizarii violentei psihiatrice, adesea inevitabile. "Sunt situatii in care…

- Omul puternic al politicii italiene Matteo Salvini si-a consolidat duminica si mai mult acapararea asupra Guvernului populist de extrema dreapta si antisistem aflat la putere la Roma, in urma alegerilor europene, ale caror rezultate, inca de confirmat, crediteaza Liga (extrema dreapta) cu un scor…

- Stația de metrou Piața Victoriei a fost pur și simplu blocata luni dimineața de sute de oameni. Mulțimea se intindea pe tot peronul și zeci de metri catre zonele de acces in stație, iar imaginea aratat o aglomerație in care cu greu ai fi putut scapa un ac. Este o imagine care tinde sa devina o regula…

- Dintotdeauna, puterea noastra a stat in unitate. In apropierea de oameni și in dorința ca țara noastra sa o duca mai bine. Noi nu disprețuim romanii - așa cum ceilalți o fac din ce in ce mai des, nu ne uitam de sus la oamenii simpli și muncitori ai acestei țari, nu ii desconsideram numindu-i “saraci…

- Alegerile locale desfasurate joi in Anglia si Irlanda de Nord s-au incheiat prost atat pentru Partidul Conservator, condus de premierul Theresa May, cat si pentru Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie, relateaza Reuters.

- Asociatia „Radautiul Civic" a fost premiata miercuri, 17 aprilie, la București, in cadrul Galei Premiilor Participarii Publice, editia a X-a, organizata de Centrul de Resurse pentru Participare Publica. Premiul primit, „Puterea n-a intrat la apa", a fost obtinut de radauteni ...

- Jurnaliștii italieni de la „La Repubblica” relateaza despre situația Laurei Codruța Kovesi, candidatul principal la functia de procuror-șef al UE, punand-o in contextul situației politice din Romania, unde se afla la putere un partid descris in cuvinte aspre: corupt, care iși spune social-democrat,…