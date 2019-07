Ion Ţiriac, surprins la plajă în compania unei brunete super sexy FOTO Ion Țiriac are miliarde in cont, dar prefera sa-și petreaca verile pe litoralul de la noi. Cel mai bogat roman ramane inca un trofeu pentru sexul frumos. Fiica lui Ion Tiriac a trecut de BAC. Ce facultate va urma Daca in 2016 a facut furori la brațul mulatrei Laurette, anul acesta a poposit la soare alaturi de o bruneta mai tanara ca el cu vreo 50 de ani, scrie Click!. Au stat impreuna timp de trei ore la plaja, s-au balacit, iar spre dupa amiaza au plecat spre hotel. Ion Tiriac si-a invitat fosta mare iubire la aniversarea de 80 de ani FOTO Tanara de langa Ion Țiriac… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

