- Exista ca Ion Țiriac a colaborat cu Securitatea. Este prima data când foaia sa de adeziune apare publicata undeva, și anume în revista ,,Evenimentul istoric", citata de Evenimentul zilei.

- A aparut numarul 2 din „Evenimentul Istoric”, cu „Ion Țiriac, Titi Ionescu, nume de cod” și ofera detalii extraodinare despre relația miliardarului cu securitatea. De azi o gasiți la chioșcuri, mall, benzinarii.

- Marți, a aparut in presa un document intitulat „Planul Comun de Masuri pentru eficientizarea activitații de prevenire și combatere a evaziunii fiscale”, semnat in anul 2012, care instituia activitați de monitorizare și supraveghere asupra unor persoane fizice și societați comerciale care ar fi avut…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut apel marti la presedintele rus Vladimir Putin sa ''restabileasca'' o cooperare pentru ''securitatea continentului'' european, intr-o scrisoare de felicitare cu ocazia realegerii liderului de la Kremlin pentru…

- Miercuri, 14 martie 2018, la Consiliul Judetean Arges a avut loc semnarea de catre presedintele CJ Arges, Dan Manu, si directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Musat, a contractului de finantare pentru proiectul „Conservarea si ...

- Multe monumente istorice au disparut in Romania anilor 80 din dorința lui Nicolae Ceaușescu de a da o fața noua orașelor. Cartiere intregi, cu case cochete, gradini și biserici vechi au fost...

- Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat luni acordul care deschide calea formarii unui nou guvern condus de cancelarul Angela Merkel, punand astfel capat unui blocaj politic care a durat sase luni, informeaza DPA.Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din…

- In timp ce guvernul maghiar vorbeste despre faptul ca va scapa de dependenta de gazul rusesc visand la resursele din Marea Neagra, la Bucuresti s-a creat o adevarata isterie ca o mana nevazuta a semnat ceva prin care a tradat interesele nationale ale tarii. In realitate, adevarul gol-golut este ca,…

- A aparut numarul 55 al Revistei Dacia Nemuritoare. Editorialul acestui numar este semnat de lector univ.dr.Ilie Gherhes, Despre Centenarul din Martie- o scapare de geniu istoric. O creatie din lirica lui Octavian Goga o gasim pe prima pagina, ,,Vorbeau azi noapte doua ape,, iar pe pagina a 4-a puteti…

- Fostul mare portar al echipei Steaua Bucuresti, Ion Voinescu, a incetat din viata vineri, la varsta de 88 de ani. Intr-un interviu acordat ProSport, in 2014, "Top", asa cum era poreclit datorita plonjoanelor sale incredibile, dezvaluia consecintele pe care a trebuit sa le suporte din partea Securitatii…

- Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati a semnat contractul de finantare pentru ‘Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati’, a declarat joi, directorul regiei Liviu Ciubrei. Potrivit sursei citate, contractul…

- "...Indiferent ce face și ce drege coaliția din care fac parte, un lucru e sigur: e VITAL sa ne exprimam MASIV in strada! De ce? Pentru ca ce se intampla e MONSTRUOS și ne privește pe toți, indiferent de partide sau simpatii și antipatii politice! Securitatea e iarași ce-a fost și mai mult decat…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit ...

- Evenimentul Istoric, revista dedicata evenimentelor importante din istoria Romaniei, dar și cea universala, a publicat in primul numar un amplu dosar dedicat modului in care Ceaușescu a contracarat spionajul sovietic. Cu ajutorul unor documente de arhiva, pe baza unei documentari ample, este descrisa…

- FCSB a fost dezintegrata pe terenul lui Lazio, 1-5, și a parasit Europa League in șaisprezecimile de finala. Infrangerea din aceasta seara se inscrie intr-un șir lung al umilințelor suferite de echipa lui Becali in Europa in ultimii 8 ani. Pornind din 2010, FCSB a suferit o infrangere umilitoare in…

- Cosmin Hodor, directorul de imagine al Simonei Halep, a dezvaluit ca negocierile dintre actualul numar 2 WTA și Nike au fost intermediate de Ion Țiriac. Ion Țiriac s-a implicat activ in negocierile dintre Simona Halep și colosul american, Nike. ...

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Fost primar de Campulung și deputat PDL in mandatul 2008-2012, Sorin Gheorghe Buta e un personaj nu foarte cunoscut in sportul romanesc. In același timp, este probabil cel mai controversat președinte de federație. In 2011, Inalta Curte de Casație și Justiție a confirmat ca șeful Federației Romane de…

- FC Ufa a anuntat, joi seara, pe site-ul oficial, transferul lui Ionut Nedelcearu de la Dinamo, jucatorul semnand un contract pe trei ani si jumatate. Potrivit gruparii din Rusia, cu aceasta ocazie pentru prima data pe platforma clubului a fost transmisa live semnarea unui contract de catre un jucator.Ionut…

- Simona Halep a plecat spre Qatar, acolo unde va participa la turneul de la Doha, și a confirmat ca a semnat cu Nike. Constanțeanca a semnat cu Nike un contract de 4 milioane de dolari pe an, valabil timp de 4 ani. ”Este cea mai buna decizie pe care o puteam lua.…

- Consiliul Județean Vrancea a semnat pe data de 1 februarie 2018, contractul cu Imprimeria Naționala in vederea tiparirii atestate de producator, documente necesare producatorilor locali pentru comercializarea produselor agricole. In acest sens, Consiliul Județean Vrancea a trimis…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Incepe reabilitarea, cu fonduri europene, a Drumului Bistriței Consiliului Județean Cluj informeaza ca presedintele institutiei, Alin Tișe, a semnat autorizația de construire in vederea demararii lucrarilor de execuție pentru ultimul din cele cinci sectoare care fac parte din Drumul Bistriței, drum…

- Aleșii locali din Sadova, satul natal al președintelui Igor Dodon, au adoptat o declarație prin care condamna propaganda unionista desfașurata in citeva localitați, comunica NOI.md. Gestul consilierilor locali a fost salutat de catre șeful statului, care și-a exprimat convingerea ca și alte localitați le…

- Adelina Pestritu a anuntat ca a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Virgil Steblea, si a acceptat. Adelina Pestritu se teme: "Exista riscul ca dupa o extrauterina sa urmeze o a doua!" "Da, m-a cerut de sotie. Mi-a cazut capul cand m-a cerut de sotie. M-a cerut de sotie inainte sa aflu…

- Italienii nu sunt rasisti, dar securitatea lor este pusa in pericol de lipsa de control asupra migratiei, a declarat luni fostul premier Silvio Berlusconi, transmite dpa. Migratia domina dezbaterile de pe scena publica din Italia dupa arestarea, sambata, a unui neofascist care deschisese…

- Ok!: Ce anume știati unul despre celalalt?Laura: Eu nu știam nimic despre el la inceput.Cristian: Credea ca sunt ziarist. (rade)Laura: Nu știam nimic despre cariera lui politica, pentru ca nu ma uitam la televizor. L-am cunoscut online cand am primit un mesaj de „La mulți ani!“, de…

- Dupa ce la sfârsitul anului trecut Simona Halep a fost surprinsa într-o vacanta în Italia, alaturi de Andrei Barbu, antrenor de tenis din Pitesti, Stere Halep lamureste misterul.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 30 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Specializat Mures a doamnei Piroska Hegyi ndash; pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Targu Carbunesti…

- Relația dintre cantareața Cristina Rus și controversatul om de afaceri Dragoș Balteanu a trecut prin multe probleme odata cu scandalul in care a fost implicat și pentru care a petrecut o buna bucata de vreme in arestul Capitalei. Cu toate acestea, artista i-a fost alaturi intotdeauna, semn ca dragostea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6665 lei pentru un euro, in scadere cu 0,14 bani (0,03%) fata de cotatia de 4,6679 lei anuntata in sedinta precedenta. De asemenea, leul a castigat 5,21 bani (1,37%) in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,7595 lei, comparativ…

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul ca Gina Pistol și Smiley sunt impreuna, cu toate ca cei doi proaspeți indragostiți incearca șa-și traiasca povestea de iubire in cel mai mare secret și cat mai departe de ochii presei. Smiley și Gina Pistol au fost surprinși in ipostaze tandre pe aeroport…

- Luni, 22 ianuarie a.c., in calitatea sa de vicelider national al ALDE, deputatul Dumitru Lovin a participat la reuniunea Biroului Politic Central, principalele puncte de discutie fiind programul de guvernare si Formularul 600. Cu aceasta ocazie, presedintele formatiunii, Calin Popescu Tariceanu, le-a…

- In vara anului 1920 o delegatie a Partidului Socialist a mers la Moscova, avand misiunea de a se informa asupra conditiilor de afiliere la Comintern si de a participa in calitate de observator la al doilea Congres al Cominternului care urma sa se desfasoare in perioada iulie-august. Delegatii socialisti…

- Politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- Andreea Marin a vorbit deschis despre relatia cu fiica ei, Violeta, marturisind ca aceasta este persoana care i-a fost mereu aproape si care a salvat-o din situatiile dificile prin care a trecut in ultimii ani.

- Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa și foarte bine ascunsa poveste de dragoste de aproximativ un an, timp in care au reușit sa țina totul secret. Cu toate acestea, cei doi au fost surprinși plecand impreuna in Thailanda, acolo unde inca se afla, inca, in vacanța, și au avut un motiv bine intemeiat…

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni ca Gina Pistol și Smiley se iubesc și sunt impreuna, cu toate ca niciunul dintre ei nu a dorit sa confirme acest lucru și, probabil, nu o vor face prea curand. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa și foarte bine ascunsa poveste de dragoste de aproximativ un…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul, au declarat surse politice.

- Mircea Badea a incercat sa-și țina viața privata cat mai departe de ochii curioșilor. In afara relației pe care o are cu Carmen Bruma, despre alte povești de dragoste ale acestuia nu se cunosc prea multe detalii. Prezentatorul de televiziune Mircea Badea formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, sustine ca autostrazile din Romania sunt 'o Fata Morgana a unei guvernari incompetente' si ca, pana in anul Centenarului, Romania n-a reusit nici macar sa-si lege cu autostrazi regiunile sale istorice. 'In anul Centenarului Marii Uniri,…

- Florin Salam a spus totul despre ceea ce se petrece intre el si Roxana Dobre intr-un interviu pentru SpyNews. Florin Salam si Roxana Dobre s-au impacat, dar abia acum s-a aflat ce conditii i-a pus manelistul sotiei sale "Roxana are foarte mulți dușmani. Nu știu de ce, mai ales de cand…

- Alina Pușcaș, pe care telespectatorii o vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul oprit” de la Antena 1, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de

- Securitatea a ajuns, in ultimii ani ai dictaturii comuniste, la un nivel atroce de ascultare si urmarire a oamenilor despre care aveau informatii ca s-ar opune sistemului. S-a ajuns astfel in situatii ca locuitorii unei intregi scari de bloc sa fie ascultati pentru simplul motiv ca au aparut ”inscriptii…

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea…

- Florin Andone, 24 de ani, a si primit o oferta, din Premier League, de la Brighton & Hove Albion, echipa aflata pe locul 12, cu 21 de puncte, anunța presa spaniola. Jurnaliștii iberici de la El Gol Digital scriu ca romanul o poate parasi pe Deportivo in schimbul a 10 milioane de euro. Florin…

- Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania va avea loc in primavara anului viitor – de aceasta data pe parcursul a 10 zile, in perioada 16 – 25 martie. 2018 este anul multor aniversari istorice – aniversam 100 de ani de la Marea Unire a Romaniei…