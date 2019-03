Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Mandachi, un om de afaceri din Suceava, protesteaza pentru faptul ca Moldova nu are niciun kilometru de autostrada. El va opri activitatea și ii provoaca pe Ion Tiriac, Gigi Becali si Viorel Catarama.

- Cele mai simple alimente sunt cele mai bune pentru sanatate, și acesta regula se poate aplica in cazul nucilor, consumate de obicei ca o gustare. Mai mult: In nuci, Mama Natura a introdus un pachet aproape...

- Cel putin 26 de persoane au fost arestate in Brazilia, iar 47 de avioane au fost confiscate intr-o operatiune de destructurare a unei retele de traficanti de droguri suspectati ca au transportat din America Latina noua tone de cocaina in doi ani, in special spre Europa si SUA, relateaza AFP.Politia…

- Proiectului de ordonanta de urgenta care le-ar permite inspectorilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sa imparta amenzi de zeci de milioane de euro multor intreprinzatori, riscand chiar sa ii scoata din afaceri, este dezbatut marti de principalii actori implicati. In vreme…

- A aparut o noua teorie care explica motivele pentru care oamenii nu au amintiri din primii trei ani de viata.Potrivit NBC News, studiul realizat de dr. Paul Frankland de la Hospital for Sick Children, din Toronto, sustine ca amnezia infantila ar putea fi provocata de dezvoltarea rapida a neuronilor…

- "Probabil ca ar arata cu degetul, pentru ca dupa o luna, doua, trei m-ar fi impușcat cineva pentru ca nu sunt totalitar și sunt pentru o democrație, dar o democrație in doua sensuri, nu numai cu drepturi, dar și cu indatoriri", a fost raspunsul lui Ion Tiriac la intrebarea cum ar arata Romania cu…

- Dupa scandalul de la sfarșitul anului trecut dintre Gigi Becali și fostul ginere al lui Traian Basescu, Bogdan Ionescu, poreclit "Syda", ies la iveal[ detalii uluitoare din trecutul celor doi. Omul de afaceri Gigi Becali și fostul soț al Eleni Basescu au fost protagoniștii unui scandal monstru inainte…

- Oamenii de stiinta de la MIT au dezvoltat o procedura prin care o retea neuronala poate depista si recunoaste pe intuneric obiectele, dezvoltand un sistem care ar putea avea aplicatii intr-o multime de domenii. AI-ul a fost antrenat sa caute modele transparente in imagini intunecate, dandu-i…