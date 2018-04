Stiri pe aceeasi tema

- "Roger Federer e, cu siguranta, cel mai bun jucator din toate timpurile, dar nu se poarta corect. Nu cred ca aceasta abordare este corecta. Isi alege turneele la care vrea sa joace. In alte sporturi, acest lucru e de neimaginat. Lewis Hamilton nu face la fel dupa 5 Grand Prix-uri" - Ion Tiriac, intr-un…

- In ultimele sezoane, Roger Federer a avut un program mai relaxat, elvețianul alegand sa faca acest lucru pentru a-și proteja corpul (are totuși 36 de ani). Decizia lui Fedex nu i-a picat tocmai bine lui Ion Țiriac, acesta criticandu-l pe numarul doi mondial (Roger a sarit in ultimii ani peste sezonul…

- La etapa nationala a Olimpiadelor scolare, care se va desfasura in perioada vacantei de primavara, de la liceul Mihai Eminescu participa 16 elevi calificati la 13 discipline de studiu: istorie, matematica, informatica, biologie si lectura cate 2 elevi, in timp ce la logica, lb. franceza, educatie tehnologica,…

- Protejeaza-ți sanatatea și mediul in care traiești! Participa la acțiunea de colectare a deșeurilor electrice și electronice din Municipiul Arad! Organizatorii campaniei – autoritațile locale...

- Gigi Becali a infirmat ca ar fi vorbit cu Mircea Rednic pentru a-l convinge sa accepte postul de antrenor la FCSB, dupa ce Nicolae Dica ar fi cazut in dizgratie. Informatiile aparute astazi au sustinut ca Becali l-ar fi dat afara pe Dica, la finalul sezonului, indiferent de locul pe care-l va ocupa…

- Ministerul Educatiei Nationale a lansat cea de a XII a editie a Concursului National "Made for Europe". Aceasta competitie are drept obiective valorizarea si promovarea experientelor pozitive acumulate de unitatile de invatamant preuniversitar in derularea proiectelor finantate prin programele europene…

- A doua ediție a turneului Laver Cup se va desfașura pe arena multi-funcționala acoperita ”United Center”, unde iși disputa meciurile de pe teren propriu echipa de baschet Chicago Bulls din NBA. Competiția poarta numele fostului mare tenismen australian, Rod Laver.

- Salonul Internațional de carte de la Paris iși deschide vineri portile pentru publicul larg, dupa ce joi seara, cea de-a 37-a ediție a fost inaugurata de președintele Emmanuel Macron și ministrul culturii francez.

- INDIAN WELLS 2018: Federer s-a impus intr-o ora si 22 de minute si va evolua in penultimul act cu croatul Borna Corici, locul 49 ATP, care a trecut in sferturi, cu 2-6, 6-4, 7-6 (3), de sud-africanul Kevin Anderson, locul 9 ATP si cap de serie numarul 7. Elvetianul este detinatorul trofeului…

- Raspunsurile date de Simona Halep la un interviu i-au facut pe fani sa o compare cu Roger Federer. Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a învins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, de la Indian Wells. ”Esti cea…

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial. Halep, un exemplu de modestie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca statul paralel, care „exercita puterea statului intr-un mod nelegal si nelegitim”, este format din oameni din serviciile secrete, din Politie, din vami, din ANAF, Garda Financiara, din procurori sau judecatori, fiind „o ramificatie care atunci…

- Concursul propriu-zis va avea loc in incinta Facultatii de Constructii de Masini si Management Industrial (CMMI), elevii fiind asteptati sa ajunga la ora 9.00, urmand ca proba scrisa sa inceapa de la ora 10.00. Competitia va fi impartita in patru sectiuni care vor acoperi mai multe profiluri si anume:…

- Frații Dragoș și Adrian Paval, deținatorii 'imperiului Dedeman', se mențin in topul celor mai bogați oameni din Romania. Cu o avere estimata la 1,1-1,2 miliarde de euro, cei doi ocupa locul al doilea dupa Ion Țiriac, in clasamentul celor mai bogați romani.Cei doi au mare succes pe plan profesional…

- Elena Frincu, fost director vreme de 22 de ani al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, va participa, astazi, la consfatuirea "Femeia in Sport Modele Socialeldquo;, raspunzand astfel afirmativ invitatiei Universitatii din Pitesti. "Cea care m a invitat a fost doamna prodecan Liliana…

- Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa, in perioada 5-15 martie, la unul…

- Rivalitatea dintre Roger Federer și Rafael Nadal este binecunsocuta. Federer a declarat ca rivalitatea dintre cei doi l-a impulsionat sa se autodepașeasca și a dezvaluit faptul ca cei doi sunt foarte buni prieteni.

- Feli Donose, considerata una dintre marile favorite pentru a reprezenta Romania la Eurovision 2018, a reactionat cu eleganta dupa ce s-a clasat pe locul trei in finala Selectiei Nationale. Cantareata a precizat ca nu a dorit sa profite de faptul ca se bucura de o notorietate poate mai mare decat a altor…

- Coreea de Nord va trimite una dintre cele mai importante persoane din stat, Generalul Kim Yong-chol, la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, scrie BBC. Generalul Kim a fost...

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli.

- Federer a devenit cel mai varstnic lider mondial din tenis, la 36 de ani, iar Agassi, detinatorul fostului record, l-a felicitat pe elvetian: "36 de ani si 195 de zile... Roger Federer continua sa ridice stacheta in sportul nostru. Felicitari pentru o noua performanta remarcabila", i-a transmis americanul…

- Michael Jeffrey Jordan n. 17 februarie 1963, Brooklyn, New York, SUA a fost un jucator profesionist american de baschet, actualmente om de afaceri si proprietar majoritar la clubul de baschet Charlotte Hornets.Biografia sa de pe site ul NBA spune, Michael Jordan este recunoscut ca cel mai mare jucator…

- Roger Federer, la un singur meci de locul 1 ATP. Are de invins un jucator batut saptamana trecuta de Marius Copil. Roger Federer, numarul 2 ATP, n-a pierdut set, joi seara, in fața germanului Philipp Kohlschreiber, in ”optimile” de la ATP 500 de la Rotterdam. Maestrul elvețian s-a impus cu 7-6 (8),…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA."Joi…

- Simona Halep a semnat oficial cu noul sau sponsor tehnic, sportiva facând anunțul prin intermediul unei postari pe contul sau de Facebook.Fostul numar 1 mondial a semnat un contract cu celebrul brand de echipament sportiv Nike, dupa ce o perioada a fost libera de contract.Simona…

- Stoke City a pierdut, ieri, doua puncte importante in lupta pentru evitarea retrogradarii, dupa remiza inregistrata pe teren propriu, contra lui Brighton & Hove Albion, scor 1-1, iar finalul partidei de pe bet365 Stadium a fost unul incadescent. ...

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, a anuntat ca va participa la turneul de la Rotterdam (Olanda), care va debuta luni si la finalul caruia l-ar putea detrona pe spaniolul Rafael Nadal din fotoliul de lider al clasamentului ATP, informeaza AFP. "Imi amintesc ca am jucat…

- Simona Halep este aproape sa semneze un nou contract cu un sponsor tehnic. Doi giganti lupta pentru ocupanta locului 2 WTA. Halep se va hotari in aceste zile, un lucru recunoscut si de Ion Tiriac, informeaza gandul.info. "Intrebati-o! Stau la poarta acolo. Trebuie doar sa aleaga. Putea in…

- Junioarele vor participa la un cantonament centralizat in perioada 31 ianuarie – 9 februarie si vor disputa doua partide amicale cu echipa de senioare a clubului Antalyas-por, conform urmatorului program: 4 februarie, ora 17:00: Antalyaspor – Romania U17 6 februarie, ora 17:00: Antalyaspor – Romania…

- Dupa ce l-a vandut pe Florin Nița la Sparta Praga, Gigi Becali a dezvaluit ca FCSB s-ar putea desparți de Harlem Gnohere. Patronul FCSB a dezvaluit ca atacantul francez de 29 de ani are o oferta din China, pentru 2,5 milioane de euro. Becali spune ca vrea 3 milioane de euro pentru Gnohere, dar este…

- Castigatorul Australian Open, elvetianul Roger Federer, locul 2 ATP, a declarat, luni, ca ar putea sa-si schimbe planurile initiale si sa participe le turneul de 500 de puncte de la Dubai, cu premii de trei milioane de dolari, in urma caruia ar putea redeveni numarul 1 mondial, informeaza agentia…

- Finala de la Australian Open se disputa ACUM și ii aduce fața in fața pe croatul Marin Cilic și elvețianul Roger Federer. Locul 6, respectiv 2 din clasamentul ATP. Meciul a inceput la ora 10:35 și este televizat de Eurosport 1. LIVESCORE » MARIN CILICI - ROGER FEDERER 0-0 Ambii s-au calificat destul…

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs de recrutare la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante, astfel: 1. Serviciul de Sprijinire si Indrumare a Asociatiilor de Proprietari, Directia Administratie Publica Locala: sef Serviciu de Sprijinire…

- Cel mai scump jucator transferat vreodata de FC Barcelona, Philippe Coutinho, a debutat joi seara pentru noua sa echipa, in meciul de Cupa cu rivala locala, Espanyol, castigat de gazde cu 2-0.

- Tanarul jucator sud-coreean Chung Hyeon si-a continuat excelentul parcurs la Openul Australiei, primul turneu de tenis de Mare Slem din acest an, calificandu-se in semifinalele probei masculine de simplu dupa ce a trecut in trei seturi, 6-4, 7-6 (7/5), 6-3, de americanul Tennys Sandgren, miercuri…

- In varsta de 37 ani, Federer a acces astfel pentru a 14-a oara in cariera sa in aceasta faza a competitiei de la antipozi, pe care a castigat-o de cinci ori pana acum (2004, 2006, 2007, 2010, 2017). Totodata, el a devenit cel mai varstinc jucator care atinge aceasta faza la Openul australian, dupa…

- Leon Goretzka, mijlocasul central al celor de la Schalke 04, in varsta de 22 de ani, a semnat un contract pe 4 sezoane cu Bayern Munchen, fotbalistul urmand sa se alature campioanei Germaniei in vara, la inceputul stagiunii urmatoare. Internationalul german, al carui contract cu Schalke expira la sfarsitul…

- Incepand cu anul universitar 2018 2019, ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca vor fi scoase la concurs 200 de locuri pentru Licenta la sectia de medicina militara. Din pacate, locurile nu sunt disponibile la Constanta ci la Targu Mures 60 si Bucuresti 140.Citeste si: Imagini de la eveniment. Ministrul…

- Milionarii Europei au parasit domeniul cinegetic de la Balc, dupa ce au participat la trei partide de vanatoare in ultimele doua zile. O parte dintre invitatii omului de afaceri Ion Tiriac s-au imbarcat de pe aeroportul din Oradea si s-au intors la agitatia cotidiana. Primii care au ajuns la aerogara…

- Domeniul cinegetic de la Balc, detinut de milionarul Ion Tiriac, va gazdui, zilele acestea, celebra vanatoare a milionarilor Europei. Cei mai bogati si influenti oameni vor impusca zeci de mistreti. Prima vanatoare a avut loc in 2005, atunci cand Adrian Nastase a impuscat 23 de mistreti.

- Camera de Comert si Industrie Suceava si filiala suceveana a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor din Romania vor organiza un seminar pentru agentii economici din judet in care vor fi explicate modificarile fiscale valabile din acest an. Seminarul, intitulat „Modificari fiscale cu ...

- Rafael Nadal, victorie clara in primul tur de la Australian Open. Numarul 1 ATP i-a servit o lecție de tenis lui Victor Estrella Burgos, pe care l-a invins cu 6-1, 6-1, 6-1. Victor Estrella Burgos provine din Republica Dominica, iar la 37 de ani, este pe locul 79 in lume. Spaniolul Rafael Nadal (31…

- Cristi Balgradean nu va pleca pe 15 ianuarie in cantonamentul din Antalya alaturi de colegii de la Concordia Chiajna. "Pufi" a intrat in ultimele 6 luni de contract cu clubul din Ilfov și refuza sa prelungeasca angajamentul an condițiile propuse de oficialii Chiajnei. Astfel, staff-ul tehnic al ilfovenilor a…

- Roger Federer și Maria Șarapova sunt oamenii aleși de oficialii de la Australian Open pentru tragerea la sorți a celor doua tablouri. Tragerea va avea loc joi, de la ora 10:00, și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Simona Halep, numarul 1 WTA, a fost lasata deoparte de oficialii Marelui…

- Cativa clujeni au pornit, miercuri, pe jos, catre Bucuresti, intr-un 'Mars al sperantei', dupa cum il numesc, sperand sa ajunga in 20 ianuarie in Capitala, unde vor sa participe la mitingul de protest fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii, care au pornit miercuri…

- Aleix Vidal, fundasul si aripa dreapta a celor de la FC Barcelona, nu mai face parte din planurile tehnicianului Ernesto Valverde pentru noul sezon, iar acestuia i-a fost transmis sa isi caute o alta echipa, informeaza Mundo Deportivo. Fotbalistul, in varsta de 28 de ani, a prins minute in La Liga pentru…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele. La sedinta de astazi va participa si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu,…

- Scoțianul Andy Murray, 30 de ani, a anunțat ca nu va participa la turneul de la Australian Open, primul de Grand Slam al anului. Fostul lider ATP, actual loc 16, are in continuare mari probleme medicale, fiind accidentat de mai bine de 6 luni la șold și jucand ultimul meci oficial la Wimbledon. Acesta…