- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu acordat de omul de afaceri Ion Țiriac pentru Digi24 pe teme de interes pentru Romania, precum problematica corupției, dar și a prioritaților pe care ar trebui sa le aiba țara noastra.Digi24: "Romania nu e o tara corupta.…

- "Romania nu e o tara corupta. E doar o perceptie mostenita din generatie in generatie", sustine omul de afaceri Ion Tiriac. El adauga ca dosarele de coruptie de la noi sunt "ridicole si ne facem de ras in toata lumea, daca vorbim despre ele". Credeti ca am invatat lectia coruptiei? Ion Tiriac: Nu. Noi…

- S-a produs evenimentul mult așteptat al desecretizarii protocolului dintre SRI și Parchetul General, recte DNA. Datand din 2009, cand Codruța Kovesi era șefa PG, protocolul a funcționat pana in februarie 2016 cand Curtea Constituționala l-a scos din circulație. In virtutea ințelegerii, semnata de Maior…

- Aeroportul Internațional „George Enescu” a dat publicitații fotografii cu elicopterul cu care a sosit in Bacau omul de afaceri Ion Țiriac. Miliardarul verifica la fața locului stadiul proiectului de inființare a unei școli socio-sportive, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Neamț a respins, astazi, 26 martie, solicitarea procurorilor DNA Bacau de a-l aresta, din nou, pe Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. DNA a solicitat arestarea, motivand nerespectarea condițiilor pe care Arsene era obligat sa le indeplineasca…

- Ramasa in paragina de trei ani si fara niciun doritor care sa o cumpere sau sa o inchirieze, baza va fi administrata un an de Consilprest, iar din vara vor fi deschise si terenurile de tenis.

- ''Consemnam un succes pentru delegatia Romaniei, mai ales ca am avut o concurenta serioasa. Vorbim despre tari ca Austria, Finlanda si Bulgaria. Un astfel de summit se organizeaza din doi in doi ani, ultimul fiind gazduit in 2017 de capitala Slovaciei, Bratislava'', a declarat Gheorghe Falca, potrivit…

- Societatea consiliului local a facut bani frumoși din serviciile oferite in 2017. De la Primaria Timișoara a incasat aproape 27 de milioane de lei, bani la care se adauga și peste 7 milioane de lei veniți din sistemul Timpark și din inchirierea locurilor de parcare. Potrivit raportului…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules – in mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP. Societatea lui Mark Zuckerberg s-a declarat ”scandalizata…

- Mansarda Radio Guerrilla se va numi “Studioul Andrei Gheorghe”, au decis foștii colegi ai omului de radio, care a murit la varsta de 56 de ani, lasand multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Pe contul de socializare, foștii colegi de radio ai lui Andrei Gheorghe au postat un mesaj emoționant,…

- Evenimentul a debutat luni, 19 martie, de la ora 11:00, la Sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ. Alaturi de angajații DAS și aradenii prezenți la sarbatoare, au ținut sa le fie aproape reprezentanții Primariei Municipiului Arad, reprezentanții celor doua universitați aradene, respectiv…

- CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii CCR au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Gala de lansare a Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor Sute de femei antreprenor din toate colturile tarii au umplut în seara lui 8 martie Sala Unirii din Palatul Parlamentului. Data nu este aleasa întâmplator si nici numele salii. Cristina Chiriac,…

- La doar 15 ani, Adrian a fost condamnat deja pentru tentativa de omor. Totul dupa o bataie intre multi adolescenti, in urma careia unul dintre ei a fost injunghiat. Acum, baiatul este intr-un centru de detentie pentru minori dupa ce a primit o condamnare de 5 ani. Mama unui minor incarcerat: „Cand a…

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…

- Complexul Energetic Hunedoara nu poate atrage fonduri europene prin noua platforma pusa la dispoziția zonelor care se decarbonifica, insa poate participa la consultarile care vor avea loc. Specialiștii de la INSEMEX și Universitatea Petroșani iși pot oferi expertiza și experiența in privința intocmirii…

- Duminica au loc alegeri legislative in Italia si, potrivit ultimelor sondaje, partidele populiste si de extrema-dreapta au cele mai mari sanse sa se instaleze la Roma fara o majoritate stabila, relateaza AFP, potrivit Agerpres . In cele doua luni de campanie electorala, principalele subiecte de dezbatere…

- Analistul politic Alina Mungiu-Pippidi a afirmat, vineri, la Iasi, ca traim intr-o societate "corupta" in Romania, in sensul ca in diferite domenii si profesiuni exista grupuri care au "monopolizat avantajul economic" si "abuzeaza" de puterea lor pentru a face ca regulile sa le fie favorabile. "Ce se…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Școala Gimnaziala Faraoanele participa, pentru al treilea an consecutiv, cu un echipaj, in cadrul proiectului național de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEE), ”Patrula de reciclare”. Elevii coordonați de profesoara Mirela Matei, agenții voluntari din Patrula de Reciclare…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a propus, joi, revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. "Am convingerea ca, așa cum il cunosc pe Tudorel Toader, a venit cu punctul dansului…

- Traim intr-o societate moderna care isi aroga dreptul de a stabili noi etaloane de urmat de catre generatiile prezente si viitoare. Insa exista cateva elemente de baza care se mentin: traditie adoptata la rang de modernism ar spune unii, clasa si eleganta transmisa din generatie in generatie ar spune…

- Deputatul PNL de Alba Sorin Ioan Bumb sustine ca PSD “vaduveste” ONG-urile de cei 2% donati de romani din impozite. Politicianul se refera la o procedura “infernala de transfer a acestor bani”. “Modalitatea in care PSD ințelege sa stranga bani pentru acoperirea haosului fiscal, pe care chiar el l-a…

- Intalnire importanta a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene Viorica Dancila Întâlnire importanta, astazi, la Bruxelles, a prim-ministrului Viorica Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în prima vizita pe care noul premier de la Bucuresti o face în…

- Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles, joi, ca sa discute, informal, despre teme institutionale, dar si prioritatile politice pentru viitorul cadru financiar multianual. La reuniunea informala a Consiliului European,…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli. Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului…

- La inceputul anului viitor, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai mari provocari din ultimii zece ani de apartenența la UE. Printre altele, pregatirile necesita o creștere a capacitații administrative. Adica oameni mai mulți și experți mai bine pregatiți. Potrivit…

- O familie de romani, stabilita in Occident, este gata sa revin in tara natala, dupa ce s-a confruntat cu o situatie stanjenitore. La scoala, copiiilor le-a fost explicat cum vin bebelusii pe lume. Desenul explicit cu care au ajuns acasa i-ascos din minti pe parintii.

- Dezbateri pe tema ultimelor modificari in legislatia muncii Presedintele Comisiei Economice a Senatului, Florin Câtu, a anuntat ca o va invita saptamâna viitoare pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul muncii, sa prezinte în cadrul acestui for masuri adoptate. PNL a organizat…

- Omul de afaceri roman Ion Tiriac si-a completat colectia personala de masini cu un nou model din seria Mercedes-Maybach. Vorbim despre un exemplar G 650 Landaulet, un SUV partial decapotabil care exista in toata lumea in doar 99 de exemplare.

- Fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone, nu crede in varianta revenirii lui Cristi Borcea la Dinamo. In direct la ProSport Live, Andone a dezvaluit cum l-a pierdut pe Dorin Rotariu, chiar inainte de incheierea perioadei de transferuri. ”Ce am trait acolo, nu am trait nicaieri in cei aproape…

- Problemele referitoare la legile justitiei "trebuie rezolvate in Romania" Klaus Iohannis și Jean Claude Juncker (dreapta). Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles, la conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca se asteapta…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Mary Garrison Minyard, de la publicatia locala „Marshall County Daily Online”, a mers sa relateze un atac armat la un liceu din Kentucky. Când Minyard a ajuns la locul atacului, a descoperit ca tragatorul arestat chiar în acel timp de politisti era fiul ei, în…

- Un ianuarie fara orientare, cu momente in care nu m-am putut bucura nici de mine, de cei din jurul meu nici atat. Eu care gasesc si bucuria unei zile banale, acum am ratat-o in multe zile si pe aia, fara sa imi explic de ce. De fapt, cred ca daca incerc o explicatie imi iese: nu am cum sa…

- La Combinatul Siderurgic din Galati situatie ramane tensionata Siderurgist. Foto: wikimedia.org La Combinatul Siderurgic din Galati situatia ramâne tensionata, cu proteste în ultimele zile. Siderurgistii, care cer majorarea salariilor, ameninta cu încetarea lucrului. …

- Daniel Dragomir va participa mâine, 24 ianuarie 2018, începând cu ora 10:00, la Clubul de presa din Bruxelles, alaturi de doua personalitați de marca, Willy Fautre și David Clark, la o masa rotunda cu privire la situația actuala a justiției din România. "Mâine,…

- Maine e o zi importanta pentru Romania! Are loc evenimentul Clubul de presa din Bruxelles, iar Daniel Dragomir, un fost ofiter SRI, va participa alaturi de doua personalitati de marca. Este vorba despre Willy Fautre si David Clark. Oficialii vor discuta la masa rotunda despre situatia actuala a justitiei…

- Gheorghe Ștefan a fost audiat la DNA, in calitate de martor. Pana la aceasta ora, nu se știe in ce dosar a fost citat fostul primar din Piatra Neamț. Gheorghe Ștefan: Nu pot sa va dau niciun amanunt. E declarație de martor. Am raspuns la intrebarile procurorului. Reporter: Are legatura cu Arsene? Gheorghe…

- Cei mai bogati oameni din Europa, dar si personalitati importante ajung, in aceasta dupa amiaza, la conacul din Bihor al lui Ion Tiriac pentru a incepe controversata vanatoare de mistreti organizata in fiecare iarna. Primii milionari care au ajuns la aeroportul din Oradea sunt designerul Stefano Ricci…

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- Pensionarii care fac filme documentare despre Pașcani au invațat abia in urma cu cinci ani sa lucreze pe calculator. O bibliotecara inimoasa ii coordoneaza și le face batranețea mai ușoara. Din incaperea tapetata cu carți mai lipsește doar cheseaua cu dulceața. O tava cu mandarine, o ciocolata bucațita…

- Si-a infruntat frica de noi inceputuri si a reusit sa-si faca loc in lumea barbatilor europeni. Vorbim despre o tinara din Moldova, care munceste in cadrul Asociatiei Europene a Industriilor Constructoare de Masini din capitala Belgiei, Bruxelles. La doar 25 de ani, Olga Chilat se poate lauda cu un…