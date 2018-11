Ion Țiriac sustine ca oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și din acest motiv ajung sa incalce legea.

"Astazi, noi nu am reusit dupa 28 de ani sa avem o cultura care ne-ar trebui. Romanul... sunt multi, eu am colegi de-ai mei, cu facultatea facuta si tot, care zic: ce a facut guvernul pentru mine, de ce as plati eu taxe? Ai plati taxe pentru ca asta e legea. Eu, daca as fi presedinte, as face tabula rasa, as da o lege martiala ca toate dosarele s-au…