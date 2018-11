Cel mai bogat dintre romani spune ca oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și tocmai de aceea, in drumul lor spre bunastare, nu ezita sa incalce legea, scrie b1.ro. Daca ar fi presedinte, afirma Tiriac, atunci ar face "tabula rasa" si ar propune ca, incepand din ziua urmatoare, cei care vor incalca legea sa suporte sanctiuni dure. „Astazi, noi nu am reusit dupa 28 de ani sa avem o cultura care ne-ar trebui. Romanul... sunt multi, eu am colegi de-ai mei, cu facultatea facuta si tot, care zic: Ce a facut guvernul pentru mine, de ce as plati eu taxe? Ai plati taxe pentru ca asta e legea.…