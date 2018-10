Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) va participa la turneul WTA de la Moscova, in ciuda problemelor pe care le-a avut la spate. Simona Halep e principala favorita a turneului de la Moscova, din perioada 14 - 21 octombrie; Turneul Campioanelor de la Singapore se desfașoara intre 21 și 28 octombrie. Ion…

- Simona Halep a declaraqt ca marele sau obiectiv este sa castige Turneului Campioanelor, competitie la care cea mai buna performanta obtinuta este o finala. Cu 10 zile inaintea turneului ce va reuni cele mai bune opt jucatoare de tenis din lume, casele de pariuri au anuntat cotele pentru castigatoarea…

- Simona Halep poate juca la Singapore cu ajutorul unei mici intepaturi: nucleoplastia percutana dureaza mai putin de 30 de minute. Diagnosticata cu "hernie de disc", Halep se poate retrage de la turneul de la Moscova fara sa fie amendata.

- "Salutare, tuturor! Am vrut sa va ofer rapid noutați in privința starii mele. Am facut azi un RMN la spate și am aflat ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in zilele urmatoare și sper ca voi reveni cat mai repede cu detalii. Va mulțumesc tuturor pentru susținere!", este anuntul facut de…

- Simona Halep are hernie de disc lombara. Liderul mondial a dat primele detalii dupa controlul efectuat. ”Buna tuturor, am vrut sa va dau o actualizare rapida. Am facut un RMN la spate și am aflat ca am o hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in urmatoarele zile, dar sper sa ma intorc in curand și…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 WTA, a declarat pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea din China, ca spera ca accidentarea la spate sa nu fie grava si sa poata evolua la Moscova si apoi la...

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 41 ca lider in clasamentul WTA, cu 1.926 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 851 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a castigat Rogers Cup, iar daneza, finalista anul trecut, a fost eliminata…