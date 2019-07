Stiri pe aceeasi tema

- Racheta Soyuz-2.1a a fost lansata la ora locala 8:41 (05:41 GMT) de pe cosmodromul Vostochny din Extremul Orient rus, se arata intr-un comunicat emis de Roskosmos. Satelitul hidrometeorologic rusesc Meteor-M No.2-2 a fost plasat cu succes pe orbita, la o altitudine de circa 832 de kilometri,…

- ITF a anunțat noul format pentru Fed Cup din 2020. România este printre cele 16 echipe care joaca în play-off-ul din februarie 2020. Turneul final va avea loc la Budapesta, transmite frt.ro.Federația Internaționala de Tenis a anunțat, joi, ca începând de anul viitor se schimba…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 18 mai 13.15 DEN - SUA 13.15 LAT vs RUS 17.15 CAN vs GER 17.15 ITA vs NOR 21.15…

- Expertii digitali nu sunt doar printre cele mai cautate talente din lume, dar sunt si printre cei mai mari doritori de a se reloca, in medie, 67% dintre acestia fiind doritori lucreze intr-o tara pentru a avansa profesional. Destinaţiile de top pe care le-ar alege sunt SUA şi Germania, iar…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) continua sa perceapa semne de incetinire a activitatii economice in majoritatea tarilor membre, o tendinta care se prelungeste de mai multe luni si este, in special, evidenta in Germania si Italia. În Raportul său lunar privind indicatorii…

- Meciurile din Divizia de top a Campionatului Mondial incep azi, in Slovacia. Bratislava și Kosice sunt cele doua orașe gazda ale intrecerii. In primul se desfașoara grupa A, din care fac parte Canada, SUA, Finlanda, Germania, Slovacia, Danemarca, Franța și Marea Britanie, iar in cel de al doilea Grupa…

- Amazon se retrage parțial de pe piața online din China, una dintre cele mai importante din lume, ceea ce înseamna ca toți clienții Amazon din aceasta țara nu vor mai putea sa cumpere bunuri de la comercianții chinezi. Compania nu a explicat de ce a luat aceasta decizie, spunând doar ca se…