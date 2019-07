Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac a declarat, sambata, la Eurosport, ca Simona Halep isi foloseste mai mult in ultimul timp calitatile, subliniind ca aceasta este destul de rapida, dar inca nu se deplaseaza destul de bine.

- Ion Tiriac a declarat, sâmbata, la Eurosport, ca Simona Halep îsi foloseste mai mult în ultimul timp calitatile, subliniind ca aceasta este destul de rapida, dar înca nu se deplaseaza destul de bine, scrie News.ro. " Cred ca performanta ei va aduce la tenis înca 10.000…

- Fostul mare tenismen, Ion Țiriac, jubileaza dupa victoria Simonei Halep și a spus ca a jucat exact ceea ce trebuia jucat impotriva Serenei Wiliams.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii ”Dupa primele 3-4 meciuri am vazut ca joaca mai bine…

- Daniel Dobre, antrenorul de 51 de ani al Simonei Halep, este artizanul succesului inregistrat de Simona Halep, 27 de ani, la actuala ediție de la Wimbledon. Toți oamenii din tenis il vorbesc la superlativ pe cel poreclit ”Brica”, vazut de mulți singurul, in afara lui Ion Țiriac, de sfaturile caruia…

- Simona Halep a fost prima semifinalista de la Wimbledon, iar victoria in doua seturi in fata lui Shuai Zhang a fost analizata pe larg in presa internationala, scrie digisport.ro."A suferit in primul set, dar in al doilea a fost ca un uragan," a scris cotidianul spaniol AS, in timp ce Gazzetta…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se vor infrunta in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce Buzarnescu a dispus, luni, de americanca Jessica Pegula cu 6-4, 6-4. Buzarnescu (31 ani, 53 WTA) a obtinut victoria intr-o…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a avansat in optimi la Eastbourne dupa victoria consistenta reușita in fața lui Su-Wei-Hsieh (33 de ani, 29 WTA), pe care a invins-o in minimum de seturi, scor 6-2, 6-0. Halep va juca in optimi cu slovena Polona Hercog (28 de ani, 60 WTA). Partida va avea loc miercuri,…