- Inca o distinctie impotanta primita de fostul mare tenismen Ion Tiriac. Promotorul turneului de tenis de la Madrid a fost decorat cu Crucea Ordinului de Merit al Ungariei, in rang de ofiter, intr-o ceremonie organizata de guvernul maghiar.

- Orasul ungar Szeged, care a fost devastat de o inundatie acum mai mult de un secol, a anuntat marti ca va dona 10.000 de euro ca ajutor pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, amintind ca a primit la randul sau ajutor atunci din partea capitalei franceze, relateaza AFP si MTI, potrivit…

- La invitatia arhiepiscopului romano-catolic de Alba-Iulia, Gyorgy Jakubiny, presedintele Ungariei, Janos Ader, va participa la slujba tinuta de Papa Francisc de pe 1 iunie, de la Sumuleu Ciuc, anunta agentia MTI, citata de...

- Peste 20 de tari membre ale UE au fost de acord in linii mari cu documentul de pozitie distribuit la intalnirea de marti a sefilor diplomatiilor europene, a declarat Reynders, care a sustinut ca ideea de continuare a procesului a intrunit sprijinul unanim, scrie agerpres.ro.Roth si-a exprimat…

- Manfred Weber, șeful dreptei europene, s-a aratat, miercuri, optimist în ceea ce privește criza dintre PPE și Viktor Orban, vazând ”semne de bunavoința” la premierul Ungariei, amenințat cu excluderea pentru provocarile sale anti-europene, relateaza AFP. ”Am vorbit cu…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a participat la invitația partenerului MI6 (Societatea Maghiara de Inovare și Eficiența Nonprofit Ltd) la aniversarea Programului Virtual Power Plant. Actiunea a avut loc in cursul zilei de 6 martie, la Parlamentul din Budapesta, in prezența președintelui…

- Tenisul este probabil cel mai iubit sport la ora actuala in Romania. Singurul turneu WTA de care romanii se puteau bucura avea loc in fiecare vara la București, in iulie. Ei bine, turneul de tenis Bucharest Open se va muta la Budapesta. Decizia vine la doi ani de cand turneul ATP gazduit de Arenele…

