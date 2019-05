Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ion Țiriac este revoltat de modul in care va fi organizata Cupa Davis. El arata ca fondul de investiții al lui Gerard Pique, fotbalistul Barcelonei, a distrus o competiție de mare tradiție a tenisului și a explicat ca in cazul asta se apuca și el sa faca lobby pentru schimbarea regulilor…

- Ernesto Valverde a anuntat lotul Barcelonei pentru returul din semifinalele Ligii Campionilor cu Liverpool. Desi catalanii s-au impus cu 3-0 in mansa tur, tehnicianul a deplasat in Anglia toti jucatorii de valoare. Singurul care lipseste este Ousmane Dembele, din cauza unor probleme medicale, potrivit…

- Leo Messi (31 de ani) a avut o noua seara magica in Liga Campionilor. Argentinianul a marcat doua goluri in victoria Barcelonei cu Liverpool, scor 3-0, și l-a facut pe Jose Mourinho sa il numeasca „Dumnezeul fotbalului". Returul semifinalei dintre Liverpool și Barcelona e marți, de la 22:00, liveTEXT…

- BARCELONA - LIVERPOOL 3-0 // Succesul entuziasmant al Barcelonei cu Liverpool, 3-0, a starnit un val de reacții din presa internaționala, care face plecaciuni in fața geniului lui Leo Messi, autor al unei „duble" care a tranșat in mare masura calificarea in finala Champions League. "Lionel Messi este…

- BARCELONA. Leo Messi, miracolul argentinian al catalanilor, a erupt ca un vulcan in ultimul sfert de ora al meciului cu Liverpool, 3-0, marcand golurile 599 și 600 in tricoul blaugrana. Calificarea in finala e aproape, la fel ca al 6-lea triumf al Barcelonei in Champions League. Promisiunea lui Messi…

- Barcelona și Liverpool joaca miercuri, de la ora 22:00, in turul semifinalelor UEFA Champions League. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, e la primul meci pe Camp Nou și spune: „E doar un stadion. Unul mare, dar nu un templu al fotbalului". Barcelona - Liverpool va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO…

- Naționala Catalunyei a jucat un meci amical cu Venezuela, 2-1, disputat la Girona. Gerard Pique, 32 de ani, fundașul Barcelonei, retras din naționala Spaniei, a jucat timp de 50 de minute și a fost in centrul atenției. Pique, un susținator puternic al independeței Catalunyei, a uimit pe toata lumea.…