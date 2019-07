Ion Ţiriac: Aş RUPE masa aia la şedinţa de Guvern "Nu stiu ce sa fac, sa rad sau sa plang? Domnul Constantinescu (n.r. presedintele Emil Constantinescu) mai exista, i-am spus in tribuna, la Sydney 2000, daca nu investim, in 15-20 de ani, nu numai ca nu mai suntem in primele 10, nu mai suntem in primele 30. Am gresit, am ajuns pe 51 la Rio. Spunand treaba asta, despre ce vorbim noi? Vorbim despre o tara care a avut mai multe exceptii decat orice alta tara din lume. Meritul meu la Sydney a fost mostenirea din era comunismului. Si canotoarele, si Szabo, toti au fost mosteniti de acolo. Am facut 26 de medalii. Gimnastica, erau 40 de antrenori romani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu pe acest individ nu il cunosc foarte bine, am vorbit cred ca de doua ori in viata mea cu dumnealui. Prima data acum 4-5 ani, cand a venit sa schimbe federatia, ca a fost in America, n-am inteles foarte bine, dar bun, nu inteleg eu absolut tot. Pe de alta parte, este foarte adevarat, se prevaleaza…

- Cadrul legislativ si noua forma a HG 1447 permit acordarea de premii de catre Guvern, cu sume cuprinse intre 2.500 de lei si 5.500 de lei, pentru performanta echipei nationale de fotbal Under 21 a Romaniei la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- * Cadrul legislativ si noua forma a HG 1447 permit acordarea de premii de catre Guvern, cu sume cuprinse intre 2.500 de lei si 5.500 de lei, pentru performanta echipei nationale de fotbal Under 21 a Romaniei la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- Propunerea a venit din partea liderului deputatilor liberali, Raluca Turcan. 'Va solicitam reintoarcerea la Comisie si vot saptamana viitoare', a spus Turcan de la tribuna Camerei Deputatilor. Decizia a fost luata cu 154 de voturi 'pentru', un vot 'impotriva' si o abtinere. Deputatul PNL Victor…

- Rolul principal in practicarea sportului de catre copii apartine parintilor, care trebuie sa ofere un exemplu in acest sens, declara presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, intr-un interviu acordat AGERPRES. Campionul olimpic la JO de la Sydney in 2000 la proba de sabie considera…

- Ion Țiriac implinește azi 80 de ani, iar Gazeta Sporturilor i-a pregatit o ediție speciala, de 10 pagini. Președinte al COSR intre 1998 și 2004, Ion Țiriac a avut in mandatele sale doua ediții ale JO care au adus multe clasari pe podium. Dar și cazurile de dopaj de la Sydney 2000 Țiriac i-a urmat la…

- Ashleigh Barty a invins-o in optimi pe sportiva din Kazahstan Iulia Putinteva, numatul 43 WTA, scor 4-6, 6-1, 6-2, in doua ore si cinci minute. Simona Halep s-a calificat in sferturi tot miercuri, trecand de jucatoarea Viktoria Kuzmova din Slovacia, locul 46 WTA, scor 6-0, 6-0. Halep…

- Ashleigh Barty (9 WTA) a învins-o pe Yulia Putintseva (43 WTA, Kazahstan) și s-a calificat în sferturile turneului Premier Mandatory de la Madrid, faza a competiției unde o va întâlni pe Simona Halep (a treia favorita a întrecerii).Barty a pierdut primul set al confruntarii…