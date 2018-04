Ion Tiriac anunta o investitie de 150 de milioane de euro in sportul romanesc: N-am de gand sa fiu cel mai bogat om din cimitir

Stiri pe aceeasi tema

- Un bol extrem de rar din timpul dinastiei Qinq (1644-1912) a fost achizitionat marti la Hong Kong pentru circa 25 de milioane de euro, a anuntat casa Sotheby's, organizatoarea licitatiei, potrivit AFP. Cu diametrul de 14,7 centimetri, acest bol delicat, pictat pe un fundal roz, este decorat…

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este…

- Un start-up din Letonia a construit o drona "minune" care promite sa faca aproape orice. Aceasta are dimensiuni destul de mari si poate fi utila in misiuni de salvare, poata sa stinga incendii si poate curata turbinele eoliene. Drona a fost construita de compania Aerones. Aceasta…

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri mai putin decat varful de productie inregistrat in 2012, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2016, productia de whisky din…

- Consiliul Judetean Ilfov isi muta sediul intr-o cladire din Bucuresti pe care va da 9 milioane de euro. Este vorba despre un bloc cu subsol, parter, opt etaje si etaj retras, avand o suprafata de 7.300 mp, care se afla pe str. Ernest Djuvara nr. 3-5, Sectorul 6, in zona Cotroceni, conform…

- Expulzarea coordonata a unor diplomati rusi din Statele Unite, Canada si state membre ale Uniunii Europene este "cea mai mare expulzare colectiva de ofiteri rusi de informatii efectuata vreodata", a apreciat luni ministrul britanic de Externe Boris Johnson. Aceste expulzari reprezinta un "raspuns…

- Directorul general al Companiei Nationale Transgaz SA, Ion Sterian, a semnat vineri, pe 23 martie, contractul pentru executia a trei statii de comprimare a gazelor care vor deservi sectorul romanesc al gazoductului BRUA. La jumatatea lunii aprilie ar urma sa inceapa si lucrarile. Aceste statii…

- Cercetatori de la Scoala Medicala de la Harvard au creat lentile de contact unice, care pot administra medicamente direct in ochii purtatorului, in decurs de zile sau saptamani. Noua descoperire ar putea ajuta milioane de oameni de pe planeta care poarta lentile de contact. Numai in Statele…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, sustine ca acest an nu va mai fi unul al schimbarilor din punct de vedere fiscal, ci atat 2018, cat si anii urmatori vor fi "ai stabilitatii si predictibilitatii". Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea "1 Decembrie…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Romania nu are cum sa ajunga in situatia Poloniei, dar institutiile europene trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre, crede Liviu Dragnea, justificand astfel votul negativ dat de europarlamentarii PSD, in privinta activarii Articolului 7 in cazul Varsoviei. "Eu cred ca fiecare om voteaza…

- Laura Codruta Kovesi a explicat luni, la CSM, ca DNA a reusit sa lucreze in profit cu 200 de milioane de euro, in conditiile in care bugetul institutiei a fost de 27 milioane de euro. Astfel, tot ce au facut procurorii anticoruptie a contribuit la imbunatatirea imaginii Romaniei, a adaugat aceasta.…

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut in…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1,2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban. "Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam doar pe…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), informeaza publicatia Kathimerini. South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din blocul comunitar. In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Reprezentantii Dacia au vorbit despre ideea de a aduce si in Europa modelul Kwid, al carui pret de pornire este de 3.500 de euro. Dupa ce presa internationala a scris intens ca din 2018 vom avea Dacia Kwid si in Europa, reprezentantii constructorului de la Mioveni au transmis ca nu mai iau…

- Romanii formeaza in 2018, dupa francezi si inaintea marocanilor, al doilea grup de cetateni straini prezenti la Bruxelles, conform statisticii publicate marti de Institutul bruxellez de statistica si analiza (IBSA). Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%, romanii 9,3%, iar marocanii…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- La 7 ani de la startul lucrarilor si 3,22 miliarde de lei, magistrala 5 de metrou Drumul Taberei este departe de a fi data in folosinta bucurestenilor. Un document obtinut de Profit.ro arata ca in 4 din cele 10 statii lucrarile de amenajare abia au inceput sau nu au inceput deloc.…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Primaria Sectorului 1 intentioneaza sa mai dea 10 milioane de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului, in conditiile in care pana acum a alocat deja 20 de milioane de lei. Joi, 15 februarie, la ora 14:00, la primaria Sectorului 1 va avea loc sedinta Consilului Local. Pe se afla…

- Marea Britanie va parasi si uniunea vamala a Uniunii Europene, sustine un oficial din cadrul Guvernului de la Londra. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Cabinetului May in legatura cu acest subiect. Luni, Theresa May si David Davis, ministrul…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Procurorii bulgari au anuntat luni ca ii vor investiga pe detinatorii de case si masini de lux, pentru a demonstra Uniunii Europene ca autoritatile de la Sofia vor sa combata coruptia, transmite Reuters. Procurorul sef, Sotir Tsatsarov, a ordonat o investigatie la nivel national asupra modului…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson, acuza Federatia Rusa ca incearca sa provoace daune economiei din Regatul Unit prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti". "De ce continua sa fotografieze si sa monitorizeze centrale electrice,…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. "Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara niciun aviz…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- Consiliul Concurentei a anuntat, marti, ca a amendat 12 companii de pe piata productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto cu amenzi in valoare totala de 3,29 milioane lei. "In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat incheierea unor intelegeri anticoncurentiale…

- Mai multi parlamentari britanici doresc sa introduca o taxa de 0,25 lire sterline pentru paharele de unica folosinta, in care oamenii isi beau de obicei cafeaua, argumentand ca acestea au un puternic impact negativ asupra mediului. Initiatorii proiectului spera ca aceasta taxa, echivalentul…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…