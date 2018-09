ION ȚIRIAC, afaceri neașteptate cu premierul Ungariei, VIKTOR ORBAN Premierul Ungariei Viktor Orban este un politician care si-a impus punctele de vedere in Europa si mai nou este foarte deschis si cand vine vorba de tenis. ”Orban (Viktor) vrea sa cumpere un turneu, a oferit imediat 6 milioane de euro pentru turneul de la Geneva. Care e cu o saptamana inainte de Roland Garros. Si care apartine jumatate mie, jumatate unui fost jucator neamt”, a declarat miliardarul. Totusi acesta a adaugat ca ar dori mai intai sa discute cu Emil Boc si sa mute un turneu WTA feminin de 250 de puncte aici. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

