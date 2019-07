Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase personalitați o intampina pe Simona Halep, la Aeroportul Otopeni. Campioana se intoarce in Romania, dupa ce a cucerit marele trofeu de la Wimbledon, in urma unui meci superb caștigat impotriva Serenei Williams.

- Dupa victoria Simonei Halep la Wimbledon 2019, marii jucatori de tenis ai Romaniei s-au simțit razbunați pentru meciurile pe care aceștia le-au pierdut. Afla mai multe despre istoria tenismenilor romani la Wimbledon.

- Simona Halep a ridicat in picioare nu doar familia regala a Marii Britanii, nu doar romanii de acasa și de pretutindeni, ci a ridicat ea insași o suma consistenta, pe potriva acestui trofeu. Presa a publicat suma ce va fi incasata de romanca, dupa cucerirea troferului de la Wimbledon: 2.350. 000 lire…

- Simona Halep a caștigat titlul la Wimbledon, l-a facut fericit și pe Ion Țiriac, dar omul de afaceri mai are așteptari de la ea. ”,Are un talent ieșit din comun. Reverul cu doua maini in lungul...

- Ion Tiriac numit-o "babuta" pe marea campioana intr-un interviu acordat pentru ProSport. "Chit ca babuta aia (n.r. - referire la Serena Williams) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tanara. Sa o spunem pe aia dreapta, mai are si kilogramele pe care le are, dar atunci cand o rade,…

- Americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venita din calificari, cea mai tanara jucatoare care a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon dupa preliminarii, a invins-o, vineri, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5, pe slovena Polona Hercog, locul 60 WTA, in turul al treilea al turneului de la Wimbledon.…

- Cori Gauff 15 ani , noua senzatie a tenisului mondial, va fi viitoarea adversara a Simonei Halep, in optimi la Wimbledon, informeaza Digisport.ro. Sportiva din SUA a revenit incredibil, invingand o pe Polona Hercog, scor 3 6, 7 6, 7 5.Gauff nu pierduse pana azi vreun set la Wimbledon 2019, unde a trecut…