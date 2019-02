Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a dat lovitura intr-un domeniu care nu se numara neaparat printre prioritațile sale. Dintr-un business in care implicare sa este doar una marginala ar urma sa incaseze in jur de 44 de milioane de lei, potrivit calculelor Capital.

- Veniturile consolidate ale Digi Communications NV, compania mama a RCS&RDS, au depasit, in 2018, pragul de un miliard de euro, fiind cu 13,3% mai mari raportat la anul anterior, potrivit rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate date joi publicitatii.Compania a inregistrat…

- "Probabil ca ar arata cu degetul, pentru ca dupa o luna, doua, trei m-ar fi impușcat cineva pentru ca nu sunt totalitar și sunt pentru o democrație, dar o democrație in doua sensuri, nu numai cu drepturi, dar și cu indatoriri", a fost raspunsul lui Ion Tiriac la intrebarea cum ar arata Romania cu…

- Vești extrem de proaste pentru șoferii care au mașini second hand. Din pacate achiziționarea unei mașini noi este un lucru imposibil pentru mulți romani, dat fiind prețul uriaș pe care trebuie sa il plateasca.

- Ion Țiriac a dat o noua lovitura de proporții. Autoritațile din Madrid au fost de acord ca turneul de tenis patronat de omul de afaceri roman sa fie gazduit in capitala Spaniei inca 10 ani de zile."Primaria Madrid si-a luat angajamentul sa-i plateasca lui Ion Tiriac peste 35 de milioane de…

- Marti a avut loc, la sediul Primariei Madrid, o intalnire intre autoritati si reprezentantii turneului patronat de Ion Tiriac. La finalul acestei intalniri, municipalitatea a anuntat ca exista un acord verbal si ca mai mult ca sigur turneul va ramane in capitala Spaniei pentru urmatorii 10 ani.…

- Berbec - Berbecul are o luna in care i se recomanda sa ramana in așteptarea unor schimbari foarte, foarte importante curand. Multe schimbari. Taur - Taurul a fost destul de ostracizat in anul acesta, dar in decembrie se produce un salt rapid, calitativ in existența lor. Cu alte cuvinte, vor…

- Potrivit unei statistici publicate de Monitorul Social, romanii sunt cei mai saraci dintre saracii Europei. In Romania, 1,5 milioane de persoane care muncesc, caștiga sub 3 euro pe zi, mai puțin de 975 de euro pe an. Comparați cu saracii din alte țari ale Europei, cei 10% dintre saracii romani caștiga…