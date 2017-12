Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon considera ca unul dintre pilonii ce ar sta la baza solutionarii problemei transnistrene ar fi ca Tiraspolului sa i se garanteze ca, daca Chisinaul decide sa se uneasca cu Romania, atunci Transnistria trebuie sa aiba dreptul la autodeterminare si la infiintarea propriului stat.

- Piața din vest este cruciala pentru comerțul moldovenesc în condițiile în care aduce schimbari calitative și asigura stabilitate pentru businessul moldovenesc la livrarea marfurilor și produselor. În anul 2017, în comerțul internațional al Republicii Moldova au aparut semnale…

- Schimburile comerciale între Republica Moldova și Turcia se dezvolta dinamic, mai ales dupa semnarea Acordului de liber schimb, și vor atinge în acest an nivelul de aproape 500 milioane de dolari SUA, a declarat dupa încheierea celei de-a noua ședințe a Comisiei Interguvernamentale…

- In cadrul interviului acordat portalului CURENTUL, Alexandru Machedon, Președintele Concernului StarNet, a vorbit in detaliu despre problemele existente in domeniul comunicatiilor electronice, semnalate si intr-un demers depus pe numele Premierului Pavel Filip.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declarație comuna privind prioritațile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalți semnatari au fost președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Juri Ratas, deținatorul președinției prin rotație a Consiliului…

- Serbarile de iarna programate pentru sfarsitul acestei saptamani in scoli, gradinite si licee ar putea fi anulate pentru respectarea zilelor de doliu national, dupa decesul Regelui Mihai I. La Inspectoratul Scolar Județean (ISJ) Brașov s-a primit o recomandare, de la Ministerul Invațamantului, pentru…

- In cadrul ședinței Guvernului, astazi, 30 noiembrie, premierul Pavel Filip a vorbit despre cele patru decizii protocolare semnate la Bender de catre reprezentantii Chisinaului si a Tiraspolului. Deciziile prevad rezolvarea problemelor socio-economice de pe ambele maluri ale Nistrului.

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, afirma ca Transnistria va respecta decizia cetatenilor dintre Prut si Nistru in cazul desfasurarii unui referendum pe tema Unirii Republicii Moldova cu Romania. Pe de alta parte, presedintele nerecunoscut sustine ca acest fapt inca o data va demonstra…

- Airbus, Rolls-Royce si Siemens vor dezvolta tehnologia pentru motoarele electrice hibrid ale avioanelor, in cadrul programului E-Fan X, urmand sa investeasca zeci de milioane de euro, potrivit BBC News. Initial, in cadrul programului E-Fan X va fi instalat un motor electric alaturi de…

- CHIȘINAU, 28 nov — Sputnik. Încredere românilor în Uniunea Europeana continua sa scada, potrivit unui sondaj realizat de Mercury Research, la comanda Comisiei Europene. Astfel, 46 la suta dintre respondenți au declarat ca au o atitudine pozitiva fața de apartenența…

- Politicienii din Romania primesc un mesaj si din partea Uniunii Europene. Pe viitor, acordarea de fonduri ar putea fi legata de respectarea statului de drept. Iar in tot acest mecanism, Comisia de la Venetia - a carei opinie Florin Iordache spune ca nu are de ce sa o solicite, inainte sa modifice legile…

- Cele opt școli cu predare in limba romana din regiunea transnistreana vor activa in regim normal, conform unui protocol semnat intre Chișinau și Tiraspol la Tighina (Bender) la sfarșitul saptamanii trecute, punerea in practica a acestui document permițand normalizarea situației dupa aproape 15 ani…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca au convenit cu reprezentantii Tiraspolului asigurarea liberei circulatii a profesorilor si a elevilor institutiilor de invatamant din stanga Nistrului. Totodata, unitatile de invatamant din Transnistria vor fi aprovizionate cu materale didactice pentru desfasurarea…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca au convenit cu reprezentantii Tiraspolului asigurarea liberei circulatii a profesorilor si a elevilor institutiilor de invatamant din stanga Nistrului. Totodata, unitatile de invatamant din Transnistria vor fi aprovizionate cu materale didactice pentru desfasurarea…

- Reprezentantii politici in procesul de negocieri pentru reglementarea problemei transnistrene din partea Chisinaului si a Tiraspolului au semnat ieri patru decizii protocolare care reglementeaza domeniile educației, al agriculturii și al telecomunicațiilor. Fosta pretinsa ministra de Externe din stanga…

- Fermierii moldoveni care dețin terenuri agricole pe malul stang al Nistrului s-au confruntat cu un șir de presiuni din partea Tiraspolului. Primele incercari de a-i lasa fara pamanturi au fost facute la inceputul anului 2014.

- In cadrul participarii de vineri, La Bruxelles, la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, seful statului a avut intrevederi cu presedintele Ucrainei si cu premierul Republicii Moldova. „In cadrul intrevederii cu presedintele Petro Porosenko, presedintele Klaus Iohannis a reiterat…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere vineri, la Bruxelles, cu omologul sau din Ucraina, Petro Porosenko, caruia i-a solicitat sa gaseasca o solutie urgenta la problemele create de Legea educatiei adoptata de Rada Suprema a Ucrainei. In cadrul participarii de vineri, La Bruxelles,…

- Republica Moldova poate miza pe susținerea deplina a Uniunii Europene in modernizarea țarii, i-a transmis vineri, la Bruxelles, șefa diplomației europene Federica Mogherini premierului moldovean Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi pe care cei doi au avut-o in marja Summitului Parteneriatului…

- Republica Moldova poate miza pe sustinerea deplina a Uniunii Europene in modernizarea tarii, i-a transmis vineri, la Bruxelles, sefa diplomatiei europene Federica Mogherini premierului moldovean Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi pe care cei doi au avut-o in marja Summitului Parteneriatului…

- Companiile multinationale sau firmele locale subsidiare ale unor multinationale mai au la dispozitie mai putin de o luna si jumatate pentru a depune la ANAF anumite formulare fiscale, ca urmare a transpunerii in legislatia din Romania a directivei europene privind schimbul automat al rapoartelor pentru…

- Smartwatch-urile, ca multe alte categorii de produse din sfera Internet of Things, aduc cu ele mari riscuri de securitate. Companiile din domeniul securitatii au avertizat in nenumarate randuri asupra acestui aspect, iar problema devine mult mai sensibila cand sunt implicati copiii. Recent, European…

- De Ziua Mondiala a Prematuritații, marcata in fiecare an pe 17 noiembrie, Organizația Salvați Copiii lanseaza un apel catre companiile din Romania de a directiona 20% din impozitul pe profit catre o cauza vitala: dotarea cu echipamente a maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti din Romania.…

- Executivul a aprobat semnarea Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a Memorandumului de intelegere ca parte integranta a acestui Acord.

- Reuters precizeaza ca ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a dezmințit informația printr-un mesaj in rețeaua Twitter: "In ciuda relatarilor, nu exista un acord de principiu asupra TPP." Reprezentanții la nivel ministerial ai statelor care negociaza TPP — Australia,…

- O companie din raionul Ialoveni a expediat primul camion de fructe proaspete în rețeaua de comerț Auchan Retail România. Livrarea este rezultatul eforturilor comune ale membrilor Asociației Moldova Fruct și PNUD Moldova de diversificare a piețelor de export și a categoriilor de cumparatori…

- Companiile multinaționale vor trebui sa respecte Romania și trebuie sa plateasca taxele și impozitele ca in alte țari ale Uniunii Europene sau din afara acesteia, a afirmat, miercuri, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, intr-o conferința de presa. "Le spun companiilor multinaționale…

- Președintele Igor Dodon i-a cerut comisarului european Cecilia Malmström revizuirea Acordului de liber schimb pe unele categorii de produse și revenirea la regimul de preferințe comerciale autonome cu UE pentru a spori exporturile pe piața comunitara. Pe de alta parte experții și datele statistice…

- De Blasio, un membru al Partidului Democrat, a strans 66% dintre voturi, invingand-o clar pe Nicole Malliotakis, din partea Partidului Republican, care a strans doar 28% dintre voturi. La mare distanta, pe locurile trei si patru, s-au clasat candidatul independent Bo Dietl si Akeem Browder,…

- In cadrul unui discurs tinut in fata Parlamentului de la Seul, Trump a cerut tuturor statelor sa isi uneasca fortele pentru a izola ”regimul brutal al Coreei de Nord”, adaugand ca lumea nu mai poate tolera ”amenintarile venite dinspre un regim necinstit” care ameninta lumea cu arme nucleare.…

- In 2012, Kelley a fost internat intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce isi amenintase cu moartea superiorii din cadrul Fortelor Aeriene americane. Dupa internare, Kelley, caporal la acea data, a reusit sa evadeze din centrul de psihiatrie. Intr-un raport al Politiei intocmit in momentul evadarii…

- Presedintele polonez a precizat ca legea fundamentala a tarii sale nu a fost adaptata schimbarilor politice din ultima perioada, adaugand ca Polonia a trecut prin numeroase schimbari mai ales dupa aderarea la NATO si la UE. Potrivit afirmatiilor lui Duda, Constitutia Poloniei contine ”numeroase…

- Presedintele american se afla la bordul aeronavei Marine One, care se indrepta spre Zona Demilitarizata, insa comandantul aeronavei a luat decizia de a ateriza la aproximativ 18 de la decolare, din cauza vremii nefavorabile. Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, a declarat, miercuri,…

- Un nou proiect al Uniunii Europene, pentru asigurarea vizibilitatii si comunicarii actiunilor de implementare a Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator (AA/DCFTA) a fost lansat astazi, 7 noiembrie, la Chisinau. Proiectul va dura doi ani si prevede investitii de 1,9 milioane…

- Republica Moldova are potential de a se afirma pe piata Uniunii Europene, insa pentru aceasta, atat mediul de afaceri, cat si societatea civila trebuie sa cunoasca toate oportunitatile Acordului de Asociere.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, solicita Uniunii Europene sa revizuiasca Acordul de liber schimb, sa revina la comerțul asimetric, sa fie majorate cotele pentru exportul unui numar de marfuri moldovenești. El a facut acest lucru la intilnirea cu comisarul european pentru comerț, Cecilia…

- Uniunea Europeana este deschisa sa acorde Moldovei sprijinul deplin in procesul de implementare a Acordului de Asociere Moldova-UE și a realizarii reformelor in beneficiul cetațenilor, relateaza NOI.md. O declarație in acest sens a facut ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko, in cadrul intrevederii…

- În Transnistria exista politicieni și reprezentanti ai cercurilor de afaceri care au o strategie „de a tensiona situatia si de a solicita ajutorul Moscovei, inclusiv financiar”. În Transnistria exista politicieni și reprezentanti ai cercurilor de afaceri care…

- Igor Dodon afirma ca prin presiuni asupra Tiraspolului, problema transnistreana nu va putea fi solutionata. Potrivit sefului statului, in stanga Nistrului locuiesc circa 200.000 de cetateni rusi, iar Moscova nu-i va lasa in primejdie.

- Igor Dodon afirma ca prin presiuni asupra Tiraspolului, problema transnistreana nu va putea fi solutionata. Potrivit sefului statului, in stanga Nistrului locuiesc circa 200 de mii de cetateni rusi, iar Moscova nu-i va lasa in primejdie.

- Uniunea Europeana acorda o atenție sporita drepturilor omului, dar și democrației în țarile, care sunt partenerele UE, susține șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko. În cadrul unei conferințe naționale, organizate la Comrat, ambasadorul a menționat ca acest lucru…

- La Chisinau s-a desfasurat un seminar privind programul Uniunii Europene "Sustinerea masurilor de promovare a increderii" intre ambele maluri ale Nistrului. Potrivit reprezentantului din Moldova, Ilie Trombitchi, acesta "este destinat imbunatatirii fertilitatii solurilor erodate din bazinul Nistrului…

- Dupa 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, relațiile de familie au inceput sa devina din ce in ce mai diverse. Ca urmare, și legislația in materie a trebuit sa fie adaptata. Iata cateva noi reguli privind divorțul dintre un cetațean roman și unul strain, prezentate de Av Adrian Cuculis.…

- Timpul se scurge si nu exista inca niciun acord referitor la circulatia libera a medicamentelor intre Marea Britanie si restul Uniunii Europene, potrivit Bloomberg. O multime de probleme, printre care consilierea cu privire la transferul produselor si la testarea lor in regiune, inca nu…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat regret ca presedintele SUA, Donald Trump, a decis sa nu confirme respectarea de catre Iran a Acordului nuclear, indemnand toate partile sa pastreze Tratatul international. "Regretam decizia presedintelui SUA de a nu certifica respectarea de catre…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca nu certifica respectarea de catre Iran a acordului incheiat in 2015 cu marile puteri și a anunțat o strategie americana mai dura fața de Teheran, transmit agențiile de presa internaționale. Trump nu a retras SUA din acordul care…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca nu certifica respectarea de catre Iran a acordului incheiat in 2015 cu marile puteri (SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța) și a anunțat o strategie americana mai dura fața de Teheran, transmit agențiile de presa internaționale.…

- „Partidul Social Democrat urmarește indeplinirea punctuala a promisiunilor facute in campania electorala. In programul nostru de guvernare am vorbit despre creșterea investițiilor in țara noastra prin crearea unui mediu de afaceri prietenos cara sa atraga parteneriate pentru dezvoltare. Astfel, se va…

- Vicepreședintele Partidului Democrat (PD), Sergiu Sarbu, susține ca dupa audierile de saptamana trecuta din Parlamentul European nu exista nicio decizie care ar prevedea suspendarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. „Am fost prezent in PE la aceste discuții…

- Comandantul suprem al Armatei de Eliberare Naționala (ELN), Nicolas Rodriguez, a ordonat vineri gherilei, ultima activa in Columbia, sa suspende "orice fel de acțiuni ofensive" cu incepere de duminica, ziua cand va debuta un armistițiu temporar și bilateral incheiat cu guvernul, transmite…