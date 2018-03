Stiri pe aceeasi tema

- O batrâna din Nimoreni se mândrește ca i-a vazut pe regii Carol al II-lea și Mihai, și ca „cel care a furat miliardul” sarbatorește ziua ei de naștere Pentru ca pe 8 martie se sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii, TIMPUL a decis sa prezinte istoriile cutremuratoare…

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Echipajul feminin de bob - 2 persoane al Romaniei ce s-a clasat, luna trecuta, pe locul 15 la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), format din Maria Constantin (CSO Sinaia, pilot) si Andreea Grecu (CSSI Mamaia, impingator) a fost prezent, ieri, de Ziua Internationala a Femeii,…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, dar și ziua mamelor din intreaga lume, Laura Cosoi și-a incantat fanii cu cea mai emoționanta fotografie de pana acum. Insarcinata cu primul ei copil cu soțul Cosmin Curticapean, actrița și-a prezentat public burtica de gravida care este tot…

- Școala Gimnaziala „Emil Atanasiu“, Garoafa, prin prof. Verdețu Rica, clasa a III-a, prof. Carsochie Didina, clasa a IV-a, și director David Fanica, a sarbatorit Ziua Internationala a Femeii intr-un mod inedit printr-un schimb de experienta de o zi, invitand copiii Centrului Școlar pentru Educatie Incluziva…

- Doamnele din comuna Cumpana, alaturi de primarul comunei, ec. Mariana Gaju, au sarbatorit, ieri, Ziua Internationala a Femeii. Formatia Regal si Mircea Cazan au intretinut atmosfera de sarbatoare. Evenimentul dedicat doamnelor a fost organizat de autoritatea publica locala si a fost gazduit de Casa…

- 8 Martie: o zi speciala a inceputului de primavara, atat pentru doamne cat si pentru domni. Ziua Internationala a Femeii, celebrata pe 8 martie, nu este o sarbatoare atat de veche. Prima data, aceasta sarbatoare a avut loc pe 19 mai 1911 in Germania, Austria, Danemarca si in alte cateva…

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- Ziua de 8 Martie este cunoscuta in intreaga lume ca sarbatoarea internaționala a femeii. Luna martie este prima luna de primavara, luna in care natura renaște și razele soarelui incep sa ne incalzeasca sufletele. Daca evenimentul coincide, ca perioada din an, cu un nou inceput, semnificatiile acestuia…

- Ziua internaționala a femei a fost un bun prilej pentru Consiliul Școlar al Elevilor și pentru Cercul de hand-made, coordonat de catre doamna profesoara Ghiușan Adina sa faca o bucurie doamnelor profesoare care zi de zi daruiesc elevilor din cunoștințele și din dragostea lor. VEZI: Mesaje de 8 Martie…

- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, s-a alaturat Bursei de Valori Bucuresti - BVB, in cadrul unei initiative globale intitulate „Ring the Bell for Gender Equality” (Suna Clopotelul pentru Egalitatea de Gen) — un parteneriat menit sa puna in lumina modul in care sectorul privat poate stimula cresterea…

- Ziua Internaționala a Femeii, joi 8 martie 2018. Ziua Internationala a Femeii, marcata pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorintei femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însa, de-a lungul timpului, s-a

- In 8 Martie celebram Ziua Internaționala a Femeii. Cu aceasta ocazie uram strabunicilor, bunicilor, mamelor, soțiilor, fiicelor și surorilor noastre o Primavara binecuvantata cu sanatate și impliniri! La mulți ani!!

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența.

- Ca in fiecare an, de Ziua Internaționala a Femeii, romanii și nu numai cumpara multe flori. Trandafirii sunt printre florile cele mai cautate de barbații care vor sa ofere un cadou de 8 Martie. Datele prezentate recent de Institutul Național de Statistica arata ca Romania importa trandafiri in valoare…

- Ziua Internaționala a Femeii. Google Doogle. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Google a publicat un Doodle special pentru Ziua de 8 Martie, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii.

- În ajun de 8 martie, când este marcata Ziua Internaționala a Femeii, Elena Oaserele, primarul satului Dereneu, din raionul Calarași a fost a fost amenințata cu moartea. Pe pagina de Facebook a primariei a fost publicata o scrisoare anonima în care cineva scrie…

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in multe parți ale lumii.

- MESAJE DE 8 MARTIE pentru colege „De 8 martie iți uram o primavara frumoasa, cu soare, fericire și toata dragostea noastra prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!” „Un gand curat și senin ca primavara pentru veșnicia ei!” „Primavara… anotimpul…

- Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- Cand este Ziua Mamei. Cei mai mulți oameni cred ca ziua mamei este pe 8 martie, atunci cand se sarbatorește, de fapt, Ziua Internaționala a Femeii. Puțini știu ca ziua mamei este cu totul alta sarbatoare, celebrata doua luni mai tarziu. Ziua Mamei a fost instituita prin Decretul 1468 privind promulgarea…

- Artista Loredana va susține marți, 20 martie, de la ora 19:30, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, concertul "Ador", un show tematic inovator, concert care marcheaza 30 de ani de la lansarea albumului „Buna seara, iubite!" si 33 de ani de cariera. Ca de fiecare ...

- Bursa de Valori București (BVB) și International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Bancii Mondiale, va invita joi, 8 martie, la evenimentul „Suna Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen”. Pentru a celebra Ziua Internaționala a Femeii, peste 50 de burse de valori din intreaga lume se vor…

- Mari actori ai scenei romanesti, Maia Morgenstern, Horațiu Malaele, George Mihaița, Valentin Teodosiu/Mircea Rusu, vor juca luni, 23 aprilie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, in spectacolul-premiera "Fierarii", scris de sarbul Milos Nikolic.„Un ...

- Ziua Internaționala a Femeii va fi sarbatorita la Huși prin spectacole și petreceri. Astfel, joi, de la ora 17.30, Primaria Huși, Consiliul Local și Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” din oraș organizeaza, la sala de spectacole a primariei, spectacolul “Un cantec, un zambet, o floare”, oferit de membrii…

- Sambata, 3 martie, este zi lucratoare pentru bugetari. Acestia muncesc pentru ziua de vineri, 9 martie, cand vor avea liber. Astfel, saptamana viitoare, incepand cu 8 martie (Ziua Internationala a Femeii) – zi de sarbatoare nelucratoare, bugetarii se vor odihni patru zile, de joi pana duminica, transmite…

- La Iulius Mall Iasi, primavara incepe cu o invitatie lansata femeilor de a fi libere, puternice si nonconformiste. Pana pe 8 martie, se vor bucura de premii care sa le demonstreze cat de speciale sunt, dar si de surprize pe care le-ar putea transfoma in amintiri cu personalitate. Toti cei care cumpara…

- Spectacolul de balet clasic „Lacul lebedelor" va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 20:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. „Lacul lebedelor", balet in patru acte, muzica: P. I. Ceaikovski, va fi sustinut in fața publicului sucevean de St. Petersburg ...

- Deși nu este nici textier, nici compozitor sau vreun producator, insa Razvan Simion se ocupa de cariera Lidiei Buble. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei și pana in momentul de fața pare sa se fi descurcat de minune. Cine ar fi crezut ca Razvan Simion va trece de la televiziune…

- Actorii Florin Busuioc, Gheorghe Ifrim și Adelaida Zamfira vor juca duminica, 25 februarie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, in spectacolul de teatru intitulat "Fidelitate" de Chazz Palminteri. Regie: Dragoș Campan. Scenografie: Maria Dore. Sunet: ...

- Dirijorul Horia Andreescu revine in atentia publicului din tara, prin doua concerte programate la Iasi si Brasov: in seara de 23 februarie 2018, de la ora 19:00, intr-un nou episod al Integralei concertelor și simfoniilor de Beethoven, inclusa stagiunii 2017-2018 a Filarmonicii „Moldova” din Iasi, dedicata…

- Mari actori ai scenei romanești vor juca saptamana viitoare pe scena suceveana. Maia Morgenstern și Marius Bodochi se vor intalni cu publicul sucevean vineri, 23 februarie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava. Ei aduc la Suceava spectacolul „Elixir" de ...

- Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul de organizare.

- ”Ediție Speciala”, cel mai nou spectacol marca Horațiu Malaele va fi prezentat publicului spectator din Cluj, de Ziua Internaționala a Femeii, pe scena cinematografului Florin Piersic. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele, un foarte bun regizor și…

- Indragitul interpret de muzica usoara Ion Suruceanu, nascut in Republica Moldova, va sustine joi, 8 martie, de la ora 20:00, un concert extraordinar de Ziua Femeii, „Sarut, femeie, mana ta!", pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. Artistul va evolua in fata publicului ...

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc marți, 6 martie, de la ora 19:00, spectacolul "Gaițele" de Al. Kiritescu, o comedie de cinci stele, una dintre cele mai valoroase comedii ale dramaturgiei contemporane romanești ce nu trebuie ratata. Sucevenii sunt așteptați ...

- Aseara, pe scena Casei de Cultura din Constanta, intr un spectacol, de exceptie, s a jucat piesa Straini in noapte, cu Florin Piersic, in rolul principal.Acesta, joaca rolul lui Pierre, un barbat in floarea varstei care, dupa o noapte petrecuta intr un bar, este condus acasa de Julietta, interpretata…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 20:00, spectacolul „Lacul lebedelor", balet in patru acte, muzica: P.I. Ceaikovski, sustinut de St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov. Biletele costa 150 de lei, 120 de lei sau 100 de ...

- Baletul Clasic din Saint Petersbourg aduce pe scena Casei de Cultura Suceava, pe 2 martie, spectacolul „Lacul Lebedelor". Biletele costa 150, 120 sau 100 lei, in functie de asezarea in sala, si pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intrare B, etaj ...

- Elevii de clasa a XI-a de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava vor arata publicului ce inseamna magia Craciunului prin prisma binecunoscutei familii Addams.„Oare vor putea puterea si bunatatea Craciunului sa schimbe aceasta familie marcata de macabru si teroare intr-una cu ...

- Orchestra Simfonica Radio din Ucraina si Corpul de Balet „Aniko Ballet" vor sustine joi, 21 decembrie, de la ora 19.00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, spectacolul „Regal Vienez". Muzicienii vor interpreta cel mai important repertoriu al Balului Operei din ...

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava a avut loc joi, 14 decembrie, o intalnire de suflet, ”Acasa de Craciun”, intre suceveni și artistul Ștefan Hrușca. Cele mai frumoase colinde traditionale, interpretate in cea mai sincera si autentica maniera, au incalzit din nou inimile sucevenilor, ...