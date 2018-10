Ion Stelian cere demisia lui Dragnea, Iordache şi Nicolicea "Dupa cum stiti, ieri, Curtea Constitutionala a pronuntat decizia cu privire la Codul penal. Se observa ca peste 30 de articole au fost declarate neconstitutionale si, daca adaugam si articolele declarate neconstitutionale de Curte pe Codul de procedura penala, ajungem la un total de aproximativ 100 de puncte neconstitutionale, ceea ce inseamna absolut un dezastru. De foarte multe ori, PSD a spus ca aceste legi sunt tocmai in ideea de a pune in acord legislatia penala cu deciziile CCR. De fapt, PSD a propus peste 100 de modificari la Codul penal si la Codul de procedura penala si asta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

