- Am citit cu amaraciune, in urma cu cateva zile, o știre potrivit careia, in fiecare an școlar, sute de elevi din județul Vrancea abandoneaza cursurile, din diferite motive, cele de natura familiala și financiara fiind preponderente. Mergand pe firul informațiilor, am gasit o adresa oficiala a Inspectoratului…

- Președintele CJ Vrancea a vizitat in aceasta seara Salonul Internațional de Automobile București, urcandu-se la volanul mai multor mașini. Cum baronul circula cu o mașina pe care nu o are trecuta in declarația de avere, ci ”aparține unui prieten”, ne intrebam daca prietenii lui Oprișan nu vor sa puna…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie, privind codul galben de ninsori insemnate cantitativ intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece valabila pana la ora 20.00 a zilei de 23 martie, Instituția Prefectului jud. Vrancea și Inspectoratul…

- Majoritatea PSD-ALDE din Senat a respins proiectul de lege initiat de #PNL care prevede acordarea de prime, deductibile in cuantum de pana la 20% din impozitul pe profit al societatii, pentru salariatii din mediul privat. Declaratia deputatului liberal Ion Ștefan, initiator al proiectului de lege: “Prin…

- ”Guvernul PSD-ALDE una spune si alta face! Minciuna celor de la guvernare are un singur scop: sa mai jupoaie niste bani de la romani prin introducerea „hoteasca” de noi taxe”, a precizat deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan, intr-o declarație de presa. Cand spun „hoteasca”, o fac in cunostinta de cauza…

- Astazi, in Senat, am depus o declarație politica prin care trag un semnal de alarma cu privire la diferența de valoare dintre bursele școlare care se acorda in marile orașe și cele primite de elevi in mediul rural sau in micile orașe. In calitate de profesor am fost și voi ramane mereu preocupat de…

- Dezmațul pe bani publici la Consiliul Județean Vrancea continua sub atenta supraveghere și aprobare a baronului Marian Oprișan. In ședința ordinara de ieri, consilierii PSD, alaturi de șeful lor, au votat sume exorbitante pentru construirea și montarea celor patru ”porți de intrare” in județul Vrancea.…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. Decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila și s-a publicat, vineri, in Monitorul Oficial.…

- Focșani, 24 februarie 2018. Sala de conferințe a hotelului Unirea. Eveniment anunțat drept conferința, in principal pe marginea discriminarii femeilor. Organizatori: mai mulți elevi. Numele invitaților și al organizatorilor nu au relevanța pentru ca imi propun sa vorbesc despre tema conferinței, raportat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 25 februarie a.c., o avertizare meteorologica – COD PORTOCALIU, valabila si pentru judetul Vrancea, in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, conform careia vremea se va inrautati considerabil. Astfel, valul de frig se va intensifica,…

- Deputații PNL Claudiu Racuci, Ion Ștefan (foto), Bogdan Huțuca, impreuna cu senatorul PNL Carmen Harau au depus pe 21 februarie 2018, o propunere legislativa pentru completarea a Codului fiscal prin care agenților economici sa li se deduca toate cheltuielile salariale, inclusiv contribuții și impozite,…

- Aseara, dupa o declarație de presa de aproape 80 de minute, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruta Kovesi, invocand motive care au starnit critici inclusiv din partea unor specialiști in drept. Tudorel…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Declarațiile publice ale lui Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților și lider al coaliției de guvernare, legate de activitatea ”toxica” și ”veninoasa” a șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu, banuit ca a incercat sa-i racoleze premierii (Grindeanu și Tudose) nu au ramas fara urmari. Birourile…

- Un fost ofițer de poliție din Capitala, recunoscut de tinerele abuzate de traficanții din rețeaua “Shanghai”, a fost angajat la Guvernului in mandatul lui Dacian Cioloș – menținut in funcție și in mandatul lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria – iar acum incaseaza, pe langa pensia speciala, un salariu…

- "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose! Dragnea, ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul "niciun pesedist…

Rezultate inregistrate in etapa a 4-a: Vrancea Media – Prietenii lui Adi 1 – 3 (Cr. Irimia / J. Oltianu, Cr. Petrea, Ș. Chelmuș) GS Mobile – Dr. GSM 8 – 6 Finanțe – Foresta Gugești 11 – 2 Soveja – Poliția (amanat) Meciurile Prietenii lui Adi – Soveja și Poliția – Finanțe nu s-au

- In aceasta dimineața, in jurul orelor 9.30, s-a produs un accident de circulație in zona trecerii de pietoni de la blocurile ANL din Sud, vizavi de benzinaria Nisprod. Șoferul unei mașini Skoda cu numere de Buzau nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație și a fost lovit de o autoutilitara Iveco…

- ”Eu aș fi tentat, evident, sa arunc un pronostic undeva la 1 an de zile, pentru ca nu o vad pe doamna Dancila peste cateva luni sau poate chiar și peste un an, sa aiba astfel de rabufniri de personalitate sau sa aiba o tentativa de emancipare sau de preluare a PSD-ului. De fapt aici a fost lupta,…

- Horia Nasra a fost promovat vicelider al grupului parlamentar al PSD Deputatul clujean Horia Nasra, presedintele interimar al PSD Cluj, a fost ales vicelider al grupului parlamentar al PSD, pentru Regiunea de Nord Vest. Alegerea lui Nasra în aceasta pozitie a fost facuta joi, odata cu începerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose."Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...) Dupa…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Daca ne luam dupa un enunt din programul de guvernare, pornind de la faptul ca „limbajul unui program economic nu este usor, accesibil” pentru simplificare, PSD a decis ca reperele sa fie „o suma de principii si nu una de capitole”. Intelegem, asadar, de ce liderul UDMR a declarat ca „programul de guvernare…

- Viorel Ilie s-a nascut la 19 martie 1965 si a mai ocupat de doua ori postul de ministru pentru relatia cu Parlamentul in guvernul Grindeanu, dar si in guvernul Tudose. Este senator din partea ALDE si a ocupat functia de primar al municipiului Moinesti din judetul Bacau timp de opt ani, din 2008…

- Salariații SGA Vrancea care fac parte din sindicat au declanșat o greva spontana in aceasta dimineața pentru a protesta astfel fața de nerespectarea Legii 153, angajații de la SGA pierzand sume importante din salariu dupa schimbarea legislației de catre Guvernul PSD & ALDE. ”Ne-au micșorat salariile,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose.

- Casa de Cultura ”Constantin C. Giurescu” din Odobești invita vrancenii de pretutindeni la aniversarea acestui moment din istoria definirii statalitatii Romaniei moderne. Gandit ca un excurs formativ, programul cuprinde 12 manifestari, cate una in fiecare luna. Vor fi prezentate, pe de o parte personalitatile…

- Foto: In comparație cu risipa de la Focșani, municipalitatea de la Oradea, prin primarul Ilie Bolojan, pune pe primul loc investițiile și deschiderea catre cetațean Am urmarit cu mare atenție emisiunea tv la care a participat, saptamana trecuta, edilul Focșaniului Cristi Misaila, la un post de televiziune…

- FOTO: Ruslan Lazarin (Facebook). Aseara, la ora 22.31, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns prin efracție intr-o locuința de pe raza municipiului Focșani, de unde au sustras mai multe bunuri. Din primele verificari…

- Consilierul local Aurel Ciobotaru, membru al Partidului Național Liberal, este noul viceprimar al comunei Broșteni. Primarul din localitate, liberalul Emilian Dumitriu, a anunțat in aceasta seara, dupa ședința Consiliului Local, rezultatul votului prin care Ciobotaru a devenit viceprimar. ”In urma votului…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea Vioricai Dancila ca premier al României este rezultatul unui șir de eșecuri în PSD. „Nu cred ca poate fi pusa la îndoiala competența doamnei Dancila, nu este rezultatul unei greșeli personale. A ajuns…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca formatiunea pe care o conduce va astepta decizia sefului statului in privinta Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier. "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem…

Vin ninsorile in Vrancea. Cod portocaliu incepand de la noapte! Va fi viscol puternic in tot județul. Revenim cu detalii!

- Sunt vehiculate numele a opt membri ai cabinetului Tudose care nu se vor regasi intr-o noua formula la Palatul Victoria. Marcel Ciolacu - vicepremier Mihai Misa - ministrul de Finante Felix Stroe - ministrul Transporturilor Lucian Romascanu - ministrul Culturii Marius Nica - ministrul Fondurilor Europene…

- Schimbarea premierilor de catre PSD este aspru criticata de consilierul local PNL Lucian Riviș-Tipei. „Guvernarea PSD se dovedește a fi nu doar deplorabila pentru romani, ci și un pericol real pentru relațiile politico-diplomatice ale Romaniei cu restul statelor. Nicicand in istoria Romaniei nu s-a…

- Intalnirea din biroul presedinteleui PSD de la Camera Deputatilor se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea Vioricai Dancila de catre PSD pentru functia de premier a avut loc…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a facut unele declarații la finalul ședinței CExN al PSD, unde a fost propusa pentru functia premier. ”Daca colegii au avut încredere în mine, trebuie sa nu-i dezamagesc”, a spus Viorica Dancila. Întrebata…

- Numarul 1 in cadrul Partidului Social Democrat da de inteles ca s-a lecuit in a face propuneri pentru sefia Guvernului, dupa experientele cu Grindeanu si Tudose, cei doi premieri PSD care au parasit fotoliul de la Palatul Victoria la doar cateva luni de la investire. La finele celor cinci ore ale sedintei…

- In aceasta seara, dupa demisia premierului Tudose, s-au lamurit public o serie de aspecte și cu privire la ”liderul” Marian Oprișan, cel care a vrut mereu sa dea senzația ca are o putere mai mare decat in realitate. Avand in vedere ca este președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania,…

- Mark Zuckerberg anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor Facebook.Citește și: Surse: Zazanie totala in PSD. Noii pioni din garnitura lui Tudose. Contramutarea lui Dragnea și nebunul decisiv Seful Facebook…

- *Conflictul dintre clanul Brailenilor și cel al Teleormanenilor capata aspecte atat de nebanuite, incat lingaii din presa și de pe la televiziuni sunt buleversați, saracii, și nici nu mai știu pe cine trebuie sa linga. Daca in cazul lui Grindeanu le-a fost ușor și n-au avut decat o clipa de ezitare,…

- Victor Ponta arunca sageti otravite catre Liviu Dragnea, chiar in ziua in care se decide soarta sefului PSD. Fostul premier spune ca Dragnea are un comportament duplicitar, sufgerand ca Tudose nu trebui sa aiba incredere in el. "Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- Marian Oprișan și-a facut un obicei din a lipsi de la ședințele de Consiliu Județean pe care il conduce și a sta pe la București pentru a participa la diverse lupte de culise in PSD. Așa face și astazi, cand este programata o ședința extraordinara de CJ la Focșani. Alaturi de alți baroni locali, Oprișan…