Stiri pe aceeasi tema

- 'Azi dimineata, Agentia de Integritate, in sfarsit, s-a autosesizat in cazul lui Marian Oprisan. Este cazul sa fie verificat. (...) Oficial, o sa trimit o adresa catre Oficiului National de Prevenire si Spalare a Banilor. Nu exista in Romania astazi sa circule sute de mii de euro fara controlul unor…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a demarat procedura de evaluare a averii liderului PSD Vrancea, Marian Oprișan, au declarat surse politice pentru G4Media.ro. Decizia a fost luata dupa ce in presa au aparut dezvaluiri despre mașina de 150.000 de euro pe care acesta pretinde ca a primit-o cadou…

- Agenția Naționala de Integritate a intrat pe fir dupa ce Marian Oprișan a fost surprins zilele trecute la bordul unui jeep de peste 100.000 de euro, informeaza Realitatea Tv, care citeaza surse. Potrivit sursei citate, ANI va verifica averea președintelui CJ Vrancea.Președintele Consiliului…

- Filmul "Inima albastra" regizat de Violeta Birla, o fosta beneficiara a sistemului de protectie al copilului, cu actrita Maia Morgenstern in rol principal, va avea premiera in Romania, joi, la Focsani, a informat Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea. "DGASPC…

- Pompierii focsaneni intervin pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc din municipiul Focsani, in imobilul care adaposteste sediul unei televiziuni locale, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat marti ca are o relatie principiala si institutionala cu presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, care "mai face si el din cand in cand pe stapanul partidului", el adaugand si ca PSD este un partid viu, cu structuri care functioneaza. Intrebat…

- "Doamna Kovesi ar trebui, in primul rand, sa raspunda pentru gravele abuzuri si gravele incalcari ale legii si ale Constitutiei, acte pe care le-a savarsit in Romania, nu sa aiba tupeul sa se prezinte, la indicatiile pretioase ale Monicai Macovei, pentru asemenea functie", a spus Marian Oprisan.…

- Cutremur in Vrancea, vineri dimineata. Magnitudinea a fost de 3,4 pe scara Richter. Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, in judetul Vrancea, la ora locala 3:24, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a…