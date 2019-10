Ion Raducanu, fost deputat PSD și președinte al UNPR, s-a reintors in politica dupa cateva luni de pauza, facand parte din ADN – Alternativa pentru Demnitate Naționala, fondata de Catalin Ivan. Cei doi au comentat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila inițiata de PNL, la Timișoara, in cadrul unei conferințe de presa, document pe care […] Articolul Ion Raducanu, proaspat reintors in politica, despre moțiunea de cenzura: „Daca trece, schimbi pe dracu’ cu tac’su” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .