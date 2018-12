Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ion Mocioalca a declarat joi, pentru AGERPRES, ca a decis sa demisioneze din PSD si in semn de solidaritate cu Adrian Tutuianu si Paul Stanescu. "PSD nu mai merge in directia care trebuie, este departe de oameni. Partidul este confiscat in momentul de fata, incapabil sa reactioneze…

- CEx al PSD se va desfașura, luni, de la ora 12.00, la Palatul Parlamentului. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, ca propunerile pentru conducerile ASF și CNA reprezinta „principalul obiectiv" al ședinței, remanierea guvernamentala nefiind pe agenda. Intrebat daca…

- Gabriela Firea, Paul Stanescu, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu au facut declarații dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de vineri, in care Liviu Dragnea a primit un vot de incredere dupa ce inițial i se ceruse demisia din funcțiile de conducere. Gabriela Firea: „Au fost opinii pro și contra demersului…

- "S-a cerut excluderea mea din PSD, de catre domnul primar de la Sectorul 5, fapt care nu a fost supus dezbaterii si aprobarii la interventia domnului presedinte Dragnea si a doamnei prim-ministru Viorica Dancila care nu au considerat necesar si oportun sa fie supus un astfel de punct la dezbatere…

- Carmen Ileana Mihalcescu, deputat PSD și vicepreședinte in Camera Deputaților, anunța printr-un comunicat de presa ca susține principiile enunțate in scrisoare anti-Dragnea și ca este alaturi de Adrian Țuțuianu, Paul Stanescu, Marian Neacșu și Gabriela Firea.„Sunt alaturi de Adrian Țuțuianu,…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, in contextul disputelor din PSD, ca “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara”, titreaza News.ro. “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara. Si cand ma gandesc ca boala nu se trateaza…”, a scris Basescu pe Facebook.…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, numarul 2 din partid, crede ca în scrisoarea asumata de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu sunt enuntate ”o serie de principii sanatoase”. ”Am citit cu atentie declaratia comuna a colegilor…