Ion Mircea Paşcu, sfat pentru candidaţii PSD la europarlamentare: Nu vă bateţi prea tare! „Colegilor care pleaca la Bruxelles “sa se bata pentru Romania”, vreau sa le dau un sfat prietenesc: nu o faceți “prea tare”, daca nu vreți s-o pațiți ca mine și ca Bostinaru!”, a scris Ioan Mircea Pașcu pe Facebook. Cand a fost facuta publica lista cu candidații PSD și a vazut ca nu se regasește, Ioan Mircea Pașcu a avut o reacție vehementa pe Facebook: „Trebuie fie sa ai un simt de conservare atrofiat, fie tendinte sinucigase, daca atunci cand si asa ai putini oameni apropiati, sa faci tot posibilul sa ti-i indepartezi si pe acestia! Dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, chiar daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

