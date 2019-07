Stiri pe aceeasi tema

- In seara in care Ursula von der Leyen intra ca breaking news in presa mondiala ca urmare a nominalizarii ei, la Bruxelles, pentru preluarea presedintiei Comisiei Europene, o mica drama se petrecea, la 400 de kilometri distanta, pe holurile Parlamentului European de la Strasbourg.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Ursula von der Leyen, desemnata de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat miercuri seara ca va prezenta în cel mult doua saptamâni o "viziune" privind politicile Uniunii Europene pentru urmatorii cinci ani."Am intentia de a…

- Alianța USR-PLUS face lobby pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului european, susținând ca eurodeputații sai vor pune pe agenda negocierilor acest lucru, în condițiile în care dupa înparțirea funcțiilor de top în instituțiile UE „estul continentului…

- In momentul in care incep acest articol, in negocierile de la Bruxelles se profileaza un nou favorit pentru sefia Comisiei Europene: ministrul german al Apararii, doamna Ursula von der Leyen. Nu ar fi exclus ca, pana ce el va fi incheiat, sa apara un nou nume - plus, eventual, candidati pentru restul…

- Surse diplomatice romanesti apropiate negocierilor de la Bruxelles pentru noii lideri ai institutiilor europene au spus STIRIPESURSE.RO ca Romania a fost de la inceput in tabara pro Ursula von der Leyen (ministrul german al apararii), propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene,…

- Un acord privind desemnarea noilor sefi ai institutiilor Uniunii Europene este "tot mai aproape", a anuntat presedintele Consiliului European. "Teoretic, avem un acord", a afirmat la randul sau o sursa europeana bine plasata la Bruxelles. A treia zi a summitului in care liderii europeni…

- „Sunt negocieri și un blocaj fara precedent. (...) Nu se poate crea o majoritate obișnuita pana acum intre PPE și socialiști. Astfel incat, prin intrarea in scena a domnului Macron, care, deși a pierdut alegerile in Franța in fața lui Marine Le Pen, intoarce Europa cu josul in sus, pentru ca ține…